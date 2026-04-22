El Fabril ejerce de juez ante el Valladolid B y el Real Ávila

Domínguez en el Fabril-Real Ávila de la primera vuelta German Barreiros

Quedan solo dos jornadas para que Segunda Federación eche el cerrojo a la competición regular. Aunque desde la posición del Fabril, todo se vive con una tranquilidad a la que muchos equipos aspiran. La mayoría todavía no se pueden permitir acostar la cabeza en la almohada con la misma paz que lo hacen jugadores y cuerpo técnico del filial deportivista. Unos por mantener vivo el sueño de entrar en playoff de ascenso a Primera Federación; otros por el agobio que puede generar la posibilidad de perder la categoría.

Y desde la calma que genera tener el ascenso directo en el bote, el Fabril ejercerá de juez de su grupo. Porque aun sin jugarse nada, los dos encuentros que le quedan por disputar pueden ser los encargados de definir las aspiraciones de otros.

Sin ir más lejos, la escuadra dirigida por Manuel Pablo recibirá este domingo a las 12.00 horas –jornada unificada– a un Valladolid Promesas que se juega la vida. El filial pucelano ocupa el decimoquinto puesto con 39 puntos, a dos de la única posición que obliga a jugar playoff de descenso y a tres de la zona que ofrece la salvación. De esta forma, sumar de tres se antoja como crucial para el combinado vallisoletano.

Podría ocurrir que el Fabril, por el mero hecho de no tener nada en juego, aflojase en sus intereses por vencer. Pero nada más lejos de la realidad. Los blanquiazules mantienen el acelerador pisado con la intención de ampliar su racha como invictos. Y si no, que se lo digan al Salamanca, que a pesar de necesitar los tres puntos para optar al playoff de ascenso, se quedó sin ninguno tras caer por 0-1 y complicó de forma seria sus posibilidades de jugar la promoción de ascenso.

La crónica | El Fabril no entiende de trámites y somete a un Salamanca frustrado (0-1) Más información

Y eso que ya había avisado Jorge García, técnico del cuadro salmantino, de que no se fiaba del filial deportivista: "Hay muchos equipos que, cuando consiguen el objetivo, se dejan llevar, pero creo que este no va a ser el caso".

Cierre de campaña

El Fabril puede ser determinante en la permanencia del Valladolid Promesas, pero también en el ascenso del Real Ávila. El conjunto castellano-leonés está inmerso en la lucha por el playoff. A estas alturas de la competición, ocupa el cuarto puesto con 50 puntos. Pero la igualdad del grupo no le permite ningún tipo de relajación. Y es que a solo dos puntos, aparecen fuera de los puestos marcados en verde Coruxo y Gimnástica Segoviana, con el mismo objetivo.

El filial coruñés visitará a la escuadra abulense el próximo domingo 3 de mayo a las 12.00 horas –jornada unificada–. Puede que para aquel entonces siga en pie la racha como invicto del Fabril. O no. Aunque sea como sea, todo apunta a que aflojar no entra en los planes de Manuel Pablo. Tal y como reconoció Ismael Arilla, responsable de fútbol formativo en el Deportivo, los blanquiazules se deben a la competición inmediata. Y dejarse ganar no es algo que case con sus valores, entre los que reina la competitividad.