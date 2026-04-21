Recepción en el Ayuntamiento para un Fabril campeón

Recepción del Fabril en el Ayuntamiento Quintana

Tercera jornada de homenaje para el Fabril en tres días. El pasado domingo, el filial blanquiazul recibió el pasillo por parte de su rival de la jornada, el Salamanca; un día más tarde, todo el deportivismo le demostró su orgullo en Riazor, donde recibieron el título de campeones de su grupo de Segunda Federación; y hoy, toda la plantilla estuvo en el Ayuntamiento de A Coruña, donde fueron recibidos por la alcaldesa Inés Rey.

En el acto, Manuel Pablo atendió a los medios de comunicación. El técnico grancanario valoró la meta alcanzada y reconoció que estar en el Ayuntamiento "es un placer, porque eso quiere decir que hay éxito".

La actualidad es la que manda, así que, de forma inevitable, salió a la palestra el nombre de un jugador de la plantilla del filial que no estuvo presente en el acto: Bil Nsongo, habitual en la dinámica del primer equipo, que ayer, ante el Mirandés, se estrenó como goleador en Riazor. Sobre él, Manuel Pablo reconoció que "es un chico entrañable y lo quieren todos". Además, desveló que ya en la temporada pasada se convirtió en una sorpresa para todos y que fue el propio delantero el que "hizo mucho" por seguir en el Deportivo.

El preparador blanquiazul habló también sobre un posible futuro personal en el primer equipo. Ante una hipotética subida al conjunto que ahora dirige Antonio Hidalgo, el isleño apuntilló que es muy feliz en la ciudad y que, "si un día tiene que llegar algo más, llegará".

Palabra de capitán

Hugo Ríos, operado recientemente de su rotura de ligamento externo de la rodilla, también intervino en el Ayuntamiento. El portero y capitán del filial blanquiazul, todavía en muletas, explicó que detrás del logro del equipo "hay mucho trabajo diario y esfuerzo en silencio".

Hugo Ríos —capitán del Fabril—, Ismael Arilla —director de cantera—, Inés Rey —alcaldesa de A Coruña—, Carlos Ballesta —consejero del Deportivo—, Manuel Pablo —entrenador del Fabril— y Manuel José Vázquez —concejal de deportes— Quintana

Reconoció, en nombre de todos sus compañeros, que "el Fabril es algo más que un equipo, es una etapa fundamental en el desarrollo como futbolistas y personas con la aspiración de poder llegar algún día al primer equipo del Deportivo".

Ahora, al conjunto herculino todavía le quedan por delante dos partidos –contra el Valladolid Promesas y el Real Ávila– para cerrar la competición de forma oficial y mantener así una racha como invicto que ya se extiende hasta la veintena de jornadas.