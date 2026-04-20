El Juvenil A se queda en blanco: adiós real a la Liga y virtual a la Copa de Campeones

Lucas Castro en el derbi ante el Celta del presente curso German Barreiros

Todo apuntaba a que iba a ser una campaña histórica para el Juvenil A del Deportivo. Una más para la colección. Pero el curso se le ha hecho largo a un equipo que se terminó desinflando y diciendo adiós de forma definitiva a cualquier oportunidad de volver a campeonar.

El conjunto dirigido por Miguel Figueira buscaba alzarse como campeón del Grupo 1 de División de Honor Juvenil por tercera vez seguida, pero una mala dinámica en el tramo final de la campaña le ha impedido revalidar el liderato, ese que acabó en manos del Celta. Y lo peor, le ha dejado demasiado lejos la posibilidad de volver a disputar la Copa de Campeones. Tanto que necesita una carambola que se asemeja a un milagro.

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A la Copa de Campeones solo acceden los líderes definitivos de los siete grupos que componen la División de Honor Juvenil –a estas alturas, Celta, Athletic Club, Barcelona, Granada, Real Madrid, Las Palmas y Valencia–. A ellos y por una cuestión de números, se une el mejor segundo de toda la competición. Y es ahí donde entra la ínfima posibilidad de que el Dépor esté presente.

A falta de dos jornadas para que la competición regular baje el telón –a excepción del Grupo 4, compuesto por más equipos que los otros–, el Juvenil A blanquiazul se encomienda a dos equipos isleños: el Arucas y el Unión Sur Yaiza, los dos rivales que le quedan al Tenerife.

El equipo tinerfeño afronta las últimas dos jornadas con 70 puntos, cinco más que los 65 que tiene el Dépor. De esta forma, el combinado herculino necesita, para poder pasar como mejor segundo, que el Tenerife no puntúe en ninguno de los dos partidos restantes de la liga regular. Siempre y cuando los blanquiazules firmen un pleno de puntos ante un Montañeros que se juega la permanencia y un Val Miñor que no se puede despistar si no quiere llevarse un susto.

Entra también en la ecuación un Betis que, por puntos (71), es el mejor segundo a estas alturas. Sin embargo, dado que el Grupo 4 está compuesto por 18 conjuntos –mientras los otros tienen solo 16–, obliga a que sea el coeficiente –puntos entre partidos jugados–, el encargado de dirimir el asunto. En todo caso, el coeficiente del conjunto andaluz es de 2,29 puntos por partido, menor que el del Dépor (2,32) y Tenerife (2,5).

Sorpaso del Celta

El Deportivo entró en bucle justo antes de disputar la Final Four de la Copa del Rey. Cinco días antes de medirse al Barcelona en semifinales y de firmar uno de los partidos que más orgullo ha suscitado entre todo el deportivismo a pesar de la derrota (3-2), los blanquiazules empataron en el feudo del TSK Roces (1-1). Tres días después, volvieron a firmar las tablas contra el Pontevedra (3-3).

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Los resultados propiciaron el sorpaso del Celta, que se convirtió en definitivo cuando el Deportivo empató, de nuevo, contra Sporting de Gijón (3-3) y Bansander (1-1). Cuatro igualadas en seis partidos que no solo obligaron al equipo coruñés a decir adiós al campeonato del Grupo 1. También complicaron de una forma muy seria su presencia en la Copa de Campeones.

La tercera se complica

De confirmarse la ausencia del Dépor en la Copa de Campeones, se cortará así una racha de dos cursos consecutivos con tinte blanquiazul en el torneo.

En las dos campañas anteriores, el Juvenil A accedió como campeón del Grupo 1. En la edición de 2024, el conjunto coruñés quedó apeado en cuartos de final ante el Sevilla (con un resultado global de 2-0) y en la de 2025, dijeron adiós a la posibilidad de levantar el título en la semifinal, contra el Betis (2-6).

Tendrá que esperar el Deportivo si quiere revalidar el trofeo que levantó en 2021. Al menos mientras el Tenerife no propicie el milagro.