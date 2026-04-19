Los focos de Riazor alumbrarán de nuevo al Fabril este lunes

El Fabril celebra su triunfo ante el UD Ourense en Riazor Quintana

La temporada del Fabril se merece un homenaje a la altura. Y el Deportivo se lo ofrecerá en los prolegómenos del partido ante el Mirandés de este lunes a las 20.30 horas.

El filial blanquiazul recibirá el trofeo, a la vez que el cariño del deportivismo, después de consagrarse como campeón del Grupo 1 de Segunda Federación a falta de tres jornadas para el término de la competición, con el consecuente ascenso a Primera Federación, tercer escalón del fútbol nacional.

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Plantilla y cuerpo técnico estarán sobre el verde de Riazor para recoger, de las manos del presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, el trofeo que acredita al Fabril como mejor equipo de Grupo 1.

Desde el club, piden a todos los aficionados blanquiazules que ocupen su asiento media hora antes del inicio del encuentro para que formen parte del reconocimiento a su filial. "Desta forma, os xogadores do Fabril sentirán a calor de ANOSAFORZA, saberán que detrás de cada paso que dan está toda a familia branquiazul", explica la entidad herculina.