La previa | El Fabril afronta en Salamanca el primero de los tres trámites

Iker Vidal en el encuentro entre Fabril y Salamanca de la primera vuelta Patricia G. Fraga

Llega el primero de los trámites para el Fabril. El conjunto blanquiazul visita al Salamanca (17.00 horas) con el trabajo hecho. Pase lo que pase en estas últimas tres jornadas, el filial deportivista será campeón del Grupo 1 de Segunda Federación. Sin embargo, Ismael Arilla ya dejó claro en la rueda de prensa posterior a la consecución del ascenso que aquí ningún jugador va a bajar los brazos hasta que los focos de la competición se apaguen. El director de la cantera explicó que hay varios equipos que todavía se juegan mucho y, por lo tanto, el Fabril peleará por sumar los nueve puntos restantes.

"Es el trabajo de muchos años y mucha gente" Más información

Uno de esos conjuntos que se lo juegan todo en el tramo final es el Salamanca. El rival del filial coruñés en la tarde de hoy pelea por finalizar la temporada en los puestos de playoff. Afronta la presente jornada un puesto por debajo de la zona marcada en verde, aunque con los mismos puntos que el Ávila (47). Lo tiene cerca el combinado dirigido por Jorge García, pero la igualdad de la competición obliga al equipo salmantino a sumar de tres ante el líder.

No se fía el técnico del Salamanca, que reconoció en la previa que su equipo hará pasillo al campeón: "Es merecido por el trabajo que han hecho durante todo el año, así que es de reconocer. Hay muchos equipos que, cuando consiguen el objetivo, se dejan llevar, pero creo que este no va a ser el caso".

Oportunidad para rotar

La competitividad que ha adoptado el Fabril no le permite escatimar en esfuerzos. No obstante, la tranquilidad que da tener el ascenso a Primera RFEF en el bolsillo ofrece a Manuel Pablo la posibilidad de elaborar un once titular lleno de rotaciones.

Cuidar a los jugadores con más acumulación de minutos y dar oportunidades a aquellos que han visto cómo su protagonismo se veía reducido a lo largo de la temporada. Eso, unido a la dificultad del Juvenil A de pelear por el título de División de Honor –a cinco puntos del Celta quedando nueve en juego–, propicia que sean varios los candidatos de la plantilla dirigida por Miguel Figueira a estar en la convocatoria del Fabril: Iker Gil, Xabi Campos o Guille Pastoriza se postulan como los favoritos.

Vía libre para Noé Carrillo Más información

Además, futbolistas como Noé tienen ya vía libre para dar el salto al primer equipo. Porque aunque el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo va sobrado de efectivos en la medular, la necesidad del Fabril de contar con el de Teo para atar el ascenso frenaba todavía más sus posibilidades.

El Fabril buscará ganar en Salamanca. Pero lo hará sin la presión que puede generar la necesidad de puntuar.