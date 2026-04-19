La crónica | El Fabril no entiende de trámites y somete a un Salamanca frustrado (0-1)

Areosa celebra su gol junto a Dipanda en el Helmántico Manu Laya

Nacho Martín. ADG. Villares de la Reina (Salamanca)

El Fabril, pese a tener el ascenso en el bolsillo, no rebajó su capacidad competitiva en su idea de seguir haciendo historia y venció en el Helmántico (0-1) a un Salamanca que no encontró las vías para superar al filial herculino, que acumula ya 20 partidos sin conocer la derrota.

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El duelo se animó pronto, con la primera ocasión de peligro de los pupilos de Manuel Pablo. Nada más sacar de centro y en apenas unos pocos pases, Mane encontró a Dipanda en carrera a la espalda de la zaga de la escuadra blanquinegra, pero el chut con la zurda del delantero camerunés se topó con Villanueva. Un par de minutos después y de nuevo en pocos toques, Noé filtró un pase hacia la banda derecha que dejó a Domínguez solo. Únicamente tenía que ceder hacia el centro para que cualquiera de sus dos compañeros que entraban sin marca pudiera estrenar el marcador, pero le salió un mal pase que cortó Murua en el primer poste. Fue toda una declaración de intenciones del Fabril, que le dejó claro al conjunto charro que el choque no se lo iba a tomar como un mero trámite pese a los festejos y tener ya los deberes hechos.

Ambos equipos intentaron proponer y jugar desde sus defensas, pero haciendo sus ataques algo más directos en cuanto el esférico pasaba por el medio del campo. Un mal pase de Mane para Malick que acabó en los pies de Servetti dentro del área del conjunto blanquiazul sin que el uruguayo disparara ni encontrara un socio y un nuevo intento de Dipanda frustrado por el guardameta local fueron los siguientes acercamientos a las áreas antes de que se iniciara una pequeña tregua, que rompió el ariete del filial deportivista con un cabezazo al palo pasado el cuarto de hora inicial.

El encuentro, tras ese arranque impetuoso, se volvió más calmado, con una posesión del balón que acumuló más tiempo el conjunto de Manuel Pablo. El equipo salmantino, cuando robaba, trataba de lanzar rápidamente sus tentativas, sin finalizarlas, por lo que Marqués no tuvo que intervenir.

Con tranquilidad y sin prisa, el Fabril tocó y tocó esperando algún salto de los futbolistas del cuadro salmantino o alguna rendija para poder estrenar el tanteador. Mientras, el partido se encaminaba a su primera media hora después de muchos minutos sin nada relevante que reseñar.

Premio en forma de gol

Pero el líder no tardó en dejar su huella en el Helmántico en una acción que no parecía amenazar el 0-0 inicial. Una serie de rebotes sobre el punto de penalti y la poca contundencia de los centrales del Salamanca al intentar despejar la pelota terminaron con el balón saliendo hacia la frontal del área, lugar en el que apareció Areosa, que remató de primeras con la pierna izquierda y anotó el único gol de la contienda. Jarro de agua fría para los locales y premio para un Fabril que lo llevaba mereciendo desde el pitido inicial.

Aunque el tanto no llevó la firma de Dipanda, el futbolista del filial herculino fue un auténtico quebradero de cabeza para la zaga del equipo que dirige Jorge García. Pisó el área con peligro, aunque le faltó acierto en el lanzamiento a portería. Otro mano a mano suyo a cinco minutos del descanso fue la última oportunidad de la primera mitad. Volvió a resultar ganador Villanueva, que evitó el 0-2 y mantuvo con vida a su equipo.

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El regreso del intermedio deparó la primera parada de Marqués en el encuentro. Una jugada larga del cuadro charro concluyó en las botas de Serrano. Su disparo fuerte, al primer palo, lo embolsó el guardameta del Fabril. También en sus manos finalizó una nueva intentona local poco después, esta vez de Javi Delgado, que chutó flojo desde el punto de penalti, facilitando la estirada del meta soriano. Esas dos oportunidades y otras dos en las que tuvieron que intervenir los defensores de la escuadra blanquiazul fueron señal inequívoca de que el equipo blanquinegro había entrado mejor al segundo tiempo, encerrando a los pupilos de Manuel Pablo en busca del empate.

Unos problemas físicos de Malick, por los que a la postre fue sustituido, sirvieron para enfriar el ímpetu local para alivio del filial herculino, que realizó un triple cambio que sirvió para frenar el empeño del equipo charro.

Avanzó el duelo y el Fabril no recuperó la batuta, pero al menos no le tocó sufrir como en el arranque del segundo acto y el Salamanca pasó de llegar a través de combinaciones con el balón rodado a hacerlo por medio de saques de esquina que no supusieron muchos problemas para la zaga del equipo herculino.

El Fabril, ya en el tramo final, consiguió armar varias posesiones largas y con ello frustrar el intento de fútbol más directo de los anfitriones. Faltó más precisión en alguna contra para cerrar el partido, aunque amarró la quinta victoria seguida sin pasar demasiados apuros.