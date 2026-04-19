El Juvenil A tropieza en Cantabria y se deja el campeonato por el camino

Xabi Campos en el Deportivo-Celta Juvenil que acabó con victoria blanquiazul por 3-1 German Barreiros

Faltan dos jornadas para que finalice la competición regular en el Grupo 1 de División de Honor Juvenil. Pero ya hay un ganador. El tropiezo del Deportivo ante el Bansander (1-1) y la victoria del Celta frente al Solares (13-0) convierten a los celestes en campeones.

El conjunto blanquiazul no ha podido levantar el trofeo por tercera vez consecutiva, a pesar de estar en el primer puesto desde la jornada 16 hasta la 22. Fue a partir de ahí cuando el Celta aprovechó una dinámica deportivista llena de altos y bajos para certificar el sorpasso definitivo.

En el casillero del combinado olívico se reflejan 72 puntos que, pase lo que pase en las últimas dos jornadas, el Dépor no podrá superar. La escuadra dirigida por Miguel Figueira llega con 65 puntos. De forma que, aunque realizase un pleno (6/6) y el Celta no sumase más, se colocaría con 71, uno por debajo de los celestes.

Pone así fin el Celta a una racha de dos temporadas en las que el Grupo 1 se tiñó de blanquiazul.