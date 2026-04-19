El árbitro activó el protocolo contra el racismo en el Salamanca-Fabril

Rodrigue Dipanda, delantero del Fabril, celebra uno de sus dos goles ante el Lealtad CARLOTA BLANCO

Pasada la media hora en el Estadio Helmántico, ocurrió lo que nunca debe ocurrir. Ni en un campo de fútbol, ni en ningún otro escenario. El encargado de impartir justicia en el encuentro entre Salamanca y Fabril se vio obligado a activar el protocolo contra el racismo.

Corría el minuto 37 cuando, según apuntan varios medios de la localidad salmantina, se escucharon cánticos de "musulmán el que no bote" desde un sector de la grada. Ante ello, el colegiado José Antonio Gil tomó cartas en el asunto y paró el partido.

A continuación, desde la megafonía del estadio se pidió el cese inmediato de los mensajes de odio. Además, tal y como ha informado La Gaceta de Salamanca, varios de los gritos increparon de forma directa al jugador del Fabril, Dipanda.

La situación vivida en el estadio contrasta con el buen recibimiento por parte de la plantilla del conjunto charro, que recibió a los jugadores del filial deportivista con un pasillo inundado de aplausos después de que el equipo coruñés se alzase con el título de campeón y con el consecuente ascenso a Primera Federación.