El Fabril ya tiene en casa a varios refuerzos de Primera RFEF

Rubén López, Martín Ochoa y Diego Gómez en su etapa juvenil RFEF

No había broche mejor para la temporada del Fabril. Y eso que todavía no ha finalizado. Pero a falta de tres jornadas, el filial deportivista ya ha certificado el ascenso a Primera Federación. Puede que todavía sea pronto, pero la tranquilidad que ofrece ahora la consecución del objetivo, permite a la dirección deportiva pensar ya en el siguiente escenario.

El conjunto herculino militará en el tercer escalón nacional. Y será la primera vez en su historia que lo haga en una tercera categoría compuesta solamente por dos grupos. Queda todavía por determinar quiénes serán los otros cuatro equipos que acompañen al Fabril en su nuevo periplo. Lo que sí es seguro es que el Fabril afrontará un reto exigente, para el que la dirección deportiva, acompañada del cuerpo técnico, tendrá la tarea de conformar una plantilla equilibrada.

El Deportivo tendrá que afrontar salidas y llegadas. Son muchas las carpetas que se amontonan ahora encima de los despachos de la directiva. Muchas de ellas de jugadores que en el presente ejercicio no han vestido la elástica blanquiazul, aunque siguen ligados al club. Es el caso de ocho futbolistas que se pueden convertir en los refuerzos idóneos de cara a una nueva temporada, tan ilusionante como exigente.

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Kevin Sánchez (Cartagena), Jairo Noriega (Racing Ferrol), Álvaro Mardones (Racing Ferrol), Martín Ochoa (Ourense CF), Adrián Guerrero (Ourense CF), Luisao Macías (Pontevedra CF), Diego Gómez (Pontevedra CF) y Rubén López (Pontevedra CF). Ocho jugadores que han tenido que mirar lejos de Abegondo para encontrar la continuidad que requiere su etapa deportiva; jugadores jóvenes con la proyección suficiente como para que el Deportivo decidiera apostar por ampliar sus respectivos contratos y buscara su crecimiento.

En su momento, todos ellos buscaron dar un paso adelante en sus carreras. Segunda Federación, categoría en la que competía el Fabril, era un escalón que ya habían superado con creces, y la Liga Hypermotion, competición en la que milita todavía el primer equipo, era un salto demasiado grande que, sumado a la exigencia del objetivo del ascenso, complicaba las opciones de que los canteranos se hiciesen hueco en la plantilla de Antonio Hidalgo.

Sin embargo, con el ascenso del Fabril a Primera Federación se abre una nueva vía. Y es que los ocho futbolistas que en su día se marcharon para seguir creciendo, acumulan ya un curso completo en esa categoría, todos ellos con una buena cantidad de minutos.

Dependencia

Era obvio, pero Ismael Arilla se encargó de confirmarlo en la rueda de prensa que dio junto a Manuel Pablo y Hugo Ríos tras la consecución del ascenso: “La situación del primer equipo va a condicionar la situación del Fabril”. Existen dos posibles escenarios. El primero, que el conjunto comandado por Antonio Hidalgo juegue la próxima campaña en la máxima categoría nacional; el segundo, que la promoción se quede en un intento frustrado y el Dépor tenga que repetir un año más en la Liga Hypermotion.

Son muchas las fichas que estarán en el limbo hasta que eso no esté definido. Pero por lo pronto, el Fabril puede encontrar en ellos los refuerzos ideales para, como mínimo, buscar la permanencia en Primera Federación. Sin ir más lejos, Arilla reconoció que la entidad herculina está muy pendiente de todos los préstamos que tiene.

Hasta 31 jugadores —algunos del Juvenil A incluidos— participaron en mayor o menor medida en el ascenso del filial blanquiazul. No todos tendrán hueco en la categoría de bronce. La promoción, además, permite a la dirección deportiva no tener que tomar algunas decisiones que, de forma inevitable, sí iba a tener que gestionar si el destino del Fabril fuese jugar un año más en Segunda Federación. De ahí es probable que nacieran nuevas cesiones como la que en su día tuvieron que afrontar Kevin Sánchez, Álvaro Mardones o Adrián Guerrero, jugadores que demostraron que estaban preparados para dar un paso más. Ahora, la nueva categoría del Fabril permite que esos futbolistas que han obtenido el aprobado con buena nota en Segunda Federación, sigan un transcurso más natural.

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Después de curtirse en los campos de Primera Federación, el Deportivo ya tiene la llave perfecta para retener ese talento que tuvo que ceder. El futuro parece estar más atado que nunca. Ahora, la dirección deportiva deberá encontrarles su sitio: líderes del Fabril o promesas del primer equipo.

Situaciones difíciles

Hay otros futbolistas del Fabril que se marcharon cedidos a escalones inferiores. Como es el caso de Hugo Villaverde y Pablo Parada, ambos en la Sarriana de Segunda RFEF, o David Carreira, en el Montañeros de Tercera RFEF. Su vuelta se complica más que nunca después de certificar la promoción.

Villaverde y Parada se mantienen inmersos en la lucha por la permanencia. El primero, con gran participación y siendo importante en el equipo lucense; el segundo, sin apenas minutos después de pasarse la mayoría de la temporada lesionado. Mientras, Carreira vive una campaña cómoda con el Montañeros, con el que ya ha logrado la salvación.