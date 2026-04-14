"Es el trabajo de muchos años y mucha gente"

El Fabril ya es equipo de Primera Federación. A falta de tres jornadas para que remate la competición regular, el filial blanquiazul ha certificado su ascenso directo después de vencer a la UD Ourense en Riazor (3-0) y que el Oviedo Vetusta tropezase en el feudo del Marino de Luanco (1-1).

Tras el triunfo ante el conjunto dirigido por Borja Fernández, todo el grupo de jugadores, técnicos y auxiliares del Fabril se quedaron en el estadio de Riazor para ver juntos los partidos, primero del Deportivo en Huesca, y después del Oviedo B. El empate del combinado carbayón provocó que la fiesta se desatase. “Surgió la propuesta tanto del club como del cuerpo técnico de que después de nuestro partido nos quedásemos allí a comer y a ver los partidos. Fue una celebración de un ascenso que al final también es una sensación de liberación por todo el año que llevamos haciendo. Estamos muy orgullosos de poder representar así al filial del Deportivo”, explica Hugo Ríos, capitán del equipo, que curiosamente se perdió esa celebración por estar convaleciente de una operación de rodilla. “El equipo se quedó, pero para mí era mucho ya por el tema de la rodilla y me tuve que ir”. Ríos, Manuel Pablo y el coordinador de la cantera, Ismael Arilla, disertan sobre lo que vivió el equipo esta temporada y lo que supone el ascenso.

Manuel Pablo: El ascenso me lo tomo con total tranquilidad. Es algo que quieres, que persigue. Llevo cinco o seis años entrenando y, aunque las cosas siempre han ido bien, no había conseguido nada. Esta es la primera vez que consigo algo, pero sí que siento que estamos trabajando bien y eso es lo importante. No miro hacia grandes objetivos o metas que alcanzar, sino intentar hacer las cosas bien. Aparte de eso, es un trabajo que no es solo mío, es un trabajo que empieza desde que ellos son niños. Hugo, que ha estado aquí desde el principio de todo esto, ha tenido muchos entrenadores, muchos formadores, hay gente que está para la captación y para mí es el éxito de la cantera en general.

Hugo Ríos: La clave del ascenso está en el grupo humano, porque daba igual prácticamente quien jugase, el que salía rendía a su máximo nivel y eso también nos ayudó a sacar los partidos adelante. También la idea de juego que tenemos, que creo que no es algo que se nos inculcó solo este año, sino que es algo que llevamos trabajando muchísimos años, no viene de hace dos años. Todo eso ayuda a que las cosas vayan bien y a que se obtengan resultados.

Ismael Arilla: Esto es un proyecto de un trabajo de muchos años, de mucha gente, de la suma de esfuerzos de muchas personas, de equipos de trabajo. A principio de temporada salieron jugadores importantes del año pasado, también jugadores que podían haberse quedado y que hemos decidido que jugasen en Primera Federación. Hemos apostado por ser valientes. Como cantera nos refuerza mucho. Ahora empieza un proyecto el año que viene complicado también, pero sobre todo es el triunfo de un modelo, de una idea.

M. P. : Está claro que llevamos años trabajando. Lo que buscamos es sacar el talento y que los jugadores progresen, que puedan llegar, dar los pasos más rápido y, sobre todo, si pueden llegar a esa situación de ayudar más arriba. Es una formación que sí que desde abajo se está viendo que se está consiguiendo tener ese éxito.

I. A. : Está también la parte personal, como en el caso de Bil o de Rodrigue –Dipanda–, o de Noé. Ahí entra en juego el equipo de trabajo de la residencia, esa parte humana, ese acompañamiento que hace que ellos puedan estar felices. Con Noé llevamos tiempo hablando. Él está feliz aquí y nosotros estamos encantados con él. Es un jugador que tiene un potencial grande, tenemos que ir despacio, ser atrevidos, pero dar los pasos adecuados. Es un jugador que ahora mismo tiene contrato en vigor. Todo es muy importante para nosotros para que el jugador sea feliz, para que el jugador se atreva y, sobre todo, para que ese modelo de esos jugadores que llevan ya muchos años aquí nos dé esa seguridad de que estamos en el camino correcto.

H. R. : Todos los compañeros hemos tenido minutos, todos hemos sido importantes en diferentes situaciones. Se ve el gran grupo que tenemos, que también eso es lo que hace que podamos estar obteniendo los objetivos. La Primera Federación va a ser difícil seguro, al final somos un equipo joven. Nosotros intentaremos competir. La idea de juego la dirá el míster, pero me imagino que seguirá siendo la misma y seguiremos intentando hacer nuestro juego y obtener resultados como llevamos haciendo todos estos años. Manuel Pablo es tranquilo, tampoco es que eche muchas broncas, pero es exigente en el día a día, que es algo necesario para obtener el rendimiento. También sabe diferenciar cuando estamos trabajando y cuando estamos en momentos más lúdicos.

I. A. : De momento el futuro inmediato es que quedan tres jornadas de liga. Nos debemos al respeto que le tenemos que tener a la competición y a los rivales. Nuestra obligación es competir al 100% hasta que acabe la liga. A partir de ahí, en lo que es la planificación, llevamos tiempo trabajando, pero va a depender también del primer equipo. La situación del primer equipo va a condicionar la situación del Fabril. Es pronto todavía para tomar decisiones, también estamos muy encima de los jugadores que tenemos cedidos en Primera RFEF. Habrá que analizar caso por caso, situación por situación.

Un ascenso que se labró desde el primer día y que pudo con todo Más información

H. R. : Yo me operé el jueves. En principio van a ser cuatro o cuatro meses y medio, así que para mediados de agosto podré empezar a competir. Pero quiero tomarlo con calma para que no pueda haber una recaída y estar lo mejor posible para competir cuando vuelva.

I. A. : Nuestros ojos están puestos de lo más cercano a lo más lejano. Evidentemente, cuanto más jugador coruñés tengamos, mejor, porque habrá más sentimiento de pertenencia. Cuanto más jugador gallego tengamos, mejor. Pero la realidad es que solo con jugadores gallegos no nos va a dar. Es muy difícil, porque tampoco le da al Real Madrid para ganar la Champions solo con jugadores madrileños. Nosotros tenemos que valorar qué es lo que tenemos en casa, pero tenemos que estar abiertos a jugadores de nivel, porque al final de lo que se trata es que los jugadores del Fabril lleguen al primer equipo. Aquí ya hay jugadores que no son nacidos aquí y que llevan varias temporadas dando un nivel alto, que son felices aquí y que se sienten totalmente identificados con los valores del club. Tener jugadores gallegos es una directriz, pero no es un limitante.

M. P. : Las categorías inferiores están trabajando bien, aquí vienen también jugadores que no llegan al principio, pero que se integran muy rápido al grupo. Al final lo importante es acoger a todos por igual y a partir de ahí trabajar con ellos y tratarlos a todos por igual.

I. A. : Somos conscientes de la dificultad que tendrá tener al equipo en Primera Federación. Es una categoría muy dura. El salto de Segunda a Primera Federación es enorme en todos los sentidos. Es un escenario que, evidentemente, al jugador le aporta una competitividad y una exigencia mayor. Cuanta menos distancia haya entre la categoría del filial y la del primer equipo, pues va a ser mejor, pero somos conscientes de que hace dos temporadas el primer equipo estaba ahí, ha habido cuatro temporadas en las que ha vivido en esa categoría. Así que ahora tenemos que pisar bien, pensar, parar y valorar muy bien el proyecto.