Top 10 | Fabrilistas en el Dépor

Fran y José Ramón, con la camiseta blanquiazul en Riazor CEDIDA

Infinidad de futbolistas pasaron del Fabril al Deportivo, pero solo unos pocos hicieron carrera e historia con el equipo blanquiazul.

10. José Manuel Traba

El segundo máximo goleador del Deportivo (108), solo superado por Diego Tristán (110), jugó 297 encuentros –aunque ninguno en Primera–, que le introducen en el top 20 de la lista histórica. Con el filial solamente jugó 36 partidos (1974-1976 y 1978-79), pero firmó una notable cifra de goles (19).

9. Jorge García

Uno de los one club man del Deportivo (323 partidos entre 1977 y 1991, ninguno en la división de honor) fue pieza clave en el regreso del Fabril a Tercera en 1977. Con el filial disputó 46 partidos, en los que solamente encajó 43 tantos, entre 1974 y 1977.

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8. Vicente Celeiro

Jugó dos campañas en el Fabril (1980-1982) en las que marcó 16 tantos en 45 apariciones y dio el salto al primer equipo en la primera. Durante sus 9 campañas (1980-1989) con el Deportivo se erigió en el duodécimo jugador en el ranking de partidos (325) y el décimo en goles (83), aunque tampoco pudo estrenarse en Primera.

7. Arsenio Iglesias

Militó en el Fabril en la campaña 1950-51, cuando todavía era un club independiente aunque asociado al Dépor. Después, con el equipo blanquiazul, disputó 146 choques y anotó 34 dianas entre 1951 y 1957, siempre en Primera División.

6. José Luis Vara

El genio esteirán debutó con el Fabril en la temporada del retorno a Tercera, para totalizar 49 partidos y 10 goles entre 1976 y 1979. Con el Dépor tampoco pudo llegar a Primera, pero entre 1978 y 1987 acarició los 300 partidos (291) y convirtió 79 tantos, que le sitúan como el undécimo anotador pese a ser centrocampista.

5. Álex Bergantiños

Con 152 partidos con el Fabril y 336 con el Dépor (488), solo el inalcanzable Fran (743) le supera en la suma de ambos equipos. Capitaneó al Fabril en su ascenso a Segunda B en 2007 y el del Dépor a Primera en 2014.

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4. Manolete

Participó en todos los partidos de su única temporada en el Fabril (1963-64), un curso histórico en el que filial se quedó a un gol de subir a Segunda. Jugó 250 encuentros con el primer equipo (1964-1972) y alcanzó la internacionalidad desde el Deportivo.

3. José Ramón

Tras curso y medio (1986-1988), 46 partidos y 7 goles con el Fabril, saltó al Deportivo de la mano de Vaz. Disputó 230 partidos con el Dépor (1987-1995 y 1998-2000), con el que levantó la primera Copa del Rey en 1995.

2. Ramón González

Subcampeón olímpico en 1920, fue jugador del primer Fabril, en 1913, y después de pasar por el Vigo Sporting, en 1924 volvió a A Coruña para fichar por el Dépor, con el que es top 10 de goleadores (84, entre 1924 y 1932).

1. Fran

El número uno de la clasificación histórica de partidos con el Dépor (700) pasó previamente por el Fabril. El ‘10’ ribeirense disputó 43 partidos y marcó 3 goles con el filial en dos temporadas (1986-1988).