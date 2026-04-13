Los otros diez ascensos del Fabril

Los jugadores fabrilistas celebran el hasta ayer último ascenso del filial deportivista a la tercera categoría nacional, tras batir al Cacereño (2-0) el 28 de mayo de 2017 en Riazor QUINTANA

Con el logrado hoy, el Fabril acumula once ascensos en su dilatada historia, que arrancó hace más de 110 años, en 1913, aunque el alcanzado en esta ocasión es el de mayor valor, ya que es la primera vez que da el salto a una tercera categoría de solo dos grupos.

Los diez exitosos precedentes del equipo, que no siempre ha sido filial blanquiazul, se reparten en ocho al tercer escalón del fútbol nacional y dos al cuarto. Así se produjeron.

El primero, de azulgrana (1953-54)

El Fabril pasa de competir en modestos a jugar en el sistema de categorías nacionales en la campaña 1947-48. Seis años después se proclama campeón del grupo Norte de la Serie A Regional, gana la liguilla de ascenso ante Zeltia, Brigantium y Guardés y da el salto a Tercera tras batir en la promoción al Juvencia (2-4 en Trubia y 1-2 en Riazor). Entonces mantiene un convenio con el Deportivo, aunque son varios clubes, como el CD Juvenil, los que ejercen como filiales.

Equipo del Fabril en 1953 en un partido en Riazor RC DEPORTIVO

En el partido de ida ante el Juvencia (2-4), el 6 de junio de 1954, el Fabril, entrenado por el exdeportivista Manuel Neira, salta al césped con Rodrigo; Boedo, Piñeiro, Vasco; Barreiro, Porvén; Chines, Naya, Tito, Alvedro y Bouza. Marcan Bouza (m.12 y m.58), Porvén (m.54) y Tito (m.84). En Riazor, el 13 de junio de 1954 y con el único cambio de Manolé por Alvedro, un gol de penalti de Bouza certifica el ascenso coruñés (1-2).

El primero en blanquiazul (1970-71)

Después de integrarse en el Deportivo como filial único en 1964 y dejar atrás su original vestimenta azulgrana para teñirse de blanquiazul, el Fabril logra su primer ascenso como parte de la estructura deportivista en la campaña 1970-71. Tras 16 campañas consecutivas en Tercera, los fabrilistas bajan a Regional en 1970, pero recuperan rápidamente la categoría.

Después de finalizar en la segunda plaza de la Serie A Regional gallega, por detrás del Compostela, el filial coruñés regresa a Tercera –que es la tercera categoría porque aún no existe la Segunda B– tras batir al Barreda en la promoción. Los blanquiazules salen indemnes del choque de ida en campo cántabro (0-0) y golean en el choque de vuelta (4-0), el 20 de junio de 1971 en Riazor. El Fabril, dirigido por el mítico Rodrigo García Vizoso, juega con Andrés; Miros, Vidal Deus, Seijo; David Vidal, Falín; Pardo, Sesé, Rabadeira (Piño II), Rivas y Alías. Falín (m.16), Alías (m.59), Pardo (m.74) y David Vidal (m.84) anotan los goles.

Salto a cuarta (1976-77)

El Fabril se proclama campeón de la Serie A Regional de Galicia, en la que juega desde 1972-73 porque al ascenso de 1971 le sigue un descenso inmediato. Regresa a Tercera División para la temporada 1977-78, en la que nace la Segunda División B, así que el salto es a la cuarta categoría nacional. El Fabril certifica el ascenso el 1 de mayo de 1977 al vencer en Riazor al Lemos (3-0), con goles de Varela (m.5), Barallobre (m.48) y Castro (m.54), cuando todavía quedan cinco jornadas ya que ascienden nada menos que cinco equipos. El equipo blanquiazul juega con Jorge; Varela, Chicho, Lito II; Lito I, Rego Rey; Castro, Díaz, Barallobre, Juan Carlos y Amador.

Por fin en Segunda B (1990-91)

Primer ascenso a Segunda B y regreso al tercer escalón del fútbol nacional tras casi dos decenios de ausencia. El Fabril acaba en la cuarta plaza –por detrás de Lalín, Bergantiños y Burela– del grupo 1 de Tercera División, en el que compite desde 1977, durante catorce campañas consecutivas.

Plantilla del Fabril 1990-91 posando con el cuerpo técnico y la directiva deportivista en el estadio de Riazor RC DEPORTIVO

Los cuatro primeros de cada grupo disputan las liguillas de ascenso, mini torneos de cuatro equipos a doble vuelta (seis jornadas), cuyo ganador asciende a la categoría de bronce. El Fabril acaba invicto en el grupo A1, tras empatar en Riazor ante el Almazán (2-2) y el Caudal (2-2), ganar en Fuenlabrada (0-1) y en Soria (1-2), derrotar a los madrileños en casa (2-0) y arrancar un empate en Mieres (0-0), para aventajar en un punto al conjunto asturiano, al que la victoria le habría dado el ascenso. El 23 de junio de 1991, el equipo fabrilista, entrenado por Paco Melo, juega en el Hermanos Antuña de Mieres con Julio Ares; Mariano, Ángel, Tito Ramallo, Emiliano; Toñito, Juanito, Teté (Damil, m.72), Busto; Manolo (Domingo, m.81) y Arturo.

Un playoff por la vía rápida (1994-95)

Tras un efímero debut en Segunda B y tres campañas en Tercera, el filial blanquiazul, ahora entrenado por José Manuel Corral, regresa a Segunda B. Lo hace nuevamente tras concluir en la cuarta posición del grupo 1 de Tercera, esta vez superado por Endesa As Pontes, Viveiro y Celta B –entonces denominado Celta Turista– y con solo un punto de margen sobre el quinto clasificado, el Cerceda.

El filial queda otra vez encuadrado en el grupo A1 y vuelve a acabar sin conocer la derrota: victorias en Majadahonda (1-2), contra el Bembibre como local (1-0) y visitante (0-2) y ante el cuadro madrileño en Riazor (4-0), que certifica matemáticamente la promoción con dos jornadas de antelación. El Fabril juega el 18 de junio de 1995 con Fran; Lema, José Manuel Aira, César, Vilariño (Marcos, m.76); Ricardo, Miguel Figueira, Viqueira, Cascallar; Braulio y Javi Fuentes (David, m.46). Los goles son obra de Miguel Figueira (m.52), Ricardo (m.63 y m.75) y Viqueira (m.90).

El Fabril asciende a Primera RFEF Más información

Otra liguilla casi perfecta (1999-00)

De la mano de José María Blanco, técnico del juvenil campeón de España en 1996, el Fabril se proclama subcampeón del grupo 1 de Tercera por detrás del Celta B.

Once del Fabril en su visita al Betanzos en la temporada 1999-00 CEDIDA

El filial deportivista logra el ascenso desde su ya talismán grupo A1. Arranca la liguilla con tres triunfos consecutivos, ante Coslada (2-0) y Béjar (0-1 y 4-0), empata en terreno madrileño (0-0) y con otra igualada en Riazor ante el Marino de Luanco (1-1) certifica el ascenso con una jornada por delante. El 18 de junio de 2000, el Fabril –con solo cuatro campeones juveniles de 1996 en sus filas– se mide al equipo asturiano con Dani Mallo; Javi Angeriz, Carlos Aira, Vallina, Hugo Carreira, Manuel Casal; Xaco (Carlos, m.90+2), Pablo del Val, Fafián, Tito Iglesias (Seijas, m.72); y Marcos Suárez (Adolfo, m.50). El gol es obra de Marcos Suárez (m.9).

Fiesta en Abegondo (2006-07)

Una brillante temporada en el grupo 1 de Tercera, con solo 6 derrotas en 38 jornadas, vale al Fabril el título de campeón pese a la igualdad de puntos con el Coruxo. El sistema de las fases de ascenso ha cambiado. Para ascender, es necesario superar dos eliminatorias a ida y vuelta. En la primera, claudica el Anguiano, que aunque sale vencedor del primer choque en La Rioja (2-1) cae goleado en Riazor (4-1).

La final contra el Don Benito queda encarrilada en la ida, en campo extremeño (0-2), y finiquitada en Abegondo (1-1), donde se juega el partido de vuelta por deseo expreso de jugadores y técnico. El 23 de junio de 2007, a las órdenes de Tito Ramallo juegan Fabricio; Chapi, Juanan, Piscu, Juachi; Nacho Matador, Álex Bergantiños; Borja Facal (Madrigal, m.73), José Arenas (Rubén Méndez, m.88), Iván Pérez (Herbert, m.49); y Rubén Rivera, que con un gol del lateral derecho (m.22) devuelven al Fabril a Segunda B.

Los penaltis de Diego Rivas (2009-10)

Castillo, Rochela, Seoane, Dani Rodríguez y Vela celebran la victoria en los penaltis ante el Burgos que valió el ascenso a Segunda B en 2010 en Riazor ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Tras solo dos campañas en la división de bronce, en el regreso a la cuarta categoría llega un nuevo título de Tercera. El Fabril de Tito Ramallo gana 26 de los 36 partidos y suma 82 puntos, 12 más que el subcampeón Cerceda. El formato del playoff cambia otra vez. Ahora los campeones pueden subir si ganan una eliminatoria a ida y vuelta frente a otro campeón. El filial deportivista queda emparejado con el Burgos –que ahora pelea con el primer equipo para subir a Primera– en un cruce que debe resolverse en la tanda de penaltis en Riazor después de sendos empates sin goles. El 22 de mayo de 2010, Diego Rivas se viste de héroe al detener dos penas máximas que valen el triunfo en la tanda por 3-0 tras los aciertos de Dani Rodríguez, Héctor y Hugo García y los errores de Rochela y el visitante Txitxo. El Deportivo juega con Diego Rivas; Seoane, Castillo, Rochela, Raúl Carnero; Héctor, Dani Rodríguez; Chirri (Vela, m.99), Luis Ángel, David Añón (Juan Carlos, m.67); y Joshua (Hugo García, m.76).

Tres de tres (2016-17)

Queijeiro celebra con Corredera, Borja Galán y Monsalve el gol de la sentencia del ascenso a Segunda B en 2017 ante el Cacereño en Riazor QUINTANA

Tercera corona de Tercera y tercer ascenso emparejado al mismo. En esta ocasión, la eliminatoria de campeones es frente al Cacereño. El Fabril defiende el resultado inicial en el duelo de ida en el Príncipe Felipe, para sentenciar su retorno a Segunda B –después de seis campañas seguidas en Tercera– en Riazor (2-0), ante unos 8.000 aficionados.

Un ascenso que se labró desde el primer día y que pudo con todo Más información

Los pupilos de Cristóbal Parralo vencen al conjunto extremeño, el 28 de mayo de 2017, con goles de Borja Galán (m.46) y Álvaro Queijeiro (m.90). Álex Cobo; Blas, Quique Fornos, Nacho Monsalve, Lucas; Carlos López, Edu Expósito; Borja Galán, Manu Molina (Álvaro Queijeiro, m.74), Óscar Pinchi (Álex Corredera, m.89); y Jardel (Borja Domingo, m.58) forman aquel día con el Fabril.

Mella se sube al Barco (2022-23)

Cuarto ascenso emparejado a un título de Tercera, aunque en esta ocasión el salto es al cuarto nivel del fútbol nacional debido a la creación de la Primera RFEF. El Fabril sube a la nueva Segunda RFEF al proclamarse campeón del grupo 1 de Tercera con solo tres derrotas en 30 jornadas.

Celebración del Fabril tras el ascenso de 2023 en Calabagueiros RC Deportivo

Sin embargo, el alirón no se produce hasta la última jornada, en Calabagueiros ante el Barco (0-1), debido a la gran temporada del Arosa, que llega con opciones a los 90 minutos finales del campeonato. El 24 de abril de 2023, el equipo de Óscar Gilsanz forma con Ríos; Currás, Puerto, Dani Barcia, Iano Simao; Brais Val, Jairo (Fito, m.90); Diego Gómez, Nájera (Barba, m.71), Mella (Iñaki, m.79); y Martín Ochoa (Davo, m.71). Un gol de Mella (m.66) da los tres puntos definitivos al conjunto fabrilista.