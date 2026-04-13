La felicitación de Óscar Gilsanz al Fabril por su ascenso: "Grandes profesionais que evidencian o bo traballo que se está a facer"

Gilsanz, durante su etapa en el Fabril | Foto: Patricia G. Fraga

Son días de alegrías y felicitaciones para el Fabril después del gran éxito del ascenso a Primera RFEF. El filial blanquiazul jugará la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol nacional, un escalón en el que hasta hace muy poco estaba el Deportivo. Y entre todas las buenas palabras, no podían faltar las de un protagonista que también puso su granito de arena en la escalada reciente del segundo equipo deportivista: Óscar Gilsanz.

El técnico de Betanzos mostró su alegría en las redes sociales, poniendo en valor, como siempre ha hecho, el trabajo que se realiza en Abegondo desde los equipos más jóvenes de la base. "Grandísima temporada do Fabril que culmina con este ascenso. A miña noraboa a corpo técnico, xogadores e demáis persoal do club; grandes profesionais que evidencian o bo traballo que se está a facer".

Grandísima temporada do Fabril q culmina con éste ascenso. A miña noraboa a corpo técnico, xogadores e demáis persoal do club; grandes profesionais q evidencian o bo traballo q se está a facer. — Oscar Gilsanz (@OscarGilsanz) April 13, 2026

Gilsanz, actualmente sin equipo después de lograr la permanencia con el Deportivo la temporada pasada, ha sido uno de los nombres propios de la cantera blanquiazul en los últimos años. Primero como entrenador del Juvenil A, con el que logró la Copa de Campeones, y posteriormente a la cabeza del propio Fabril, con el que subió a Segunda RFEF y puso las primeras piedras de este nuevo éxito del filial.