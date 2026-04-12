Un ascenso que se labró desde el primer día y que pudo con todo

Mario Nájera celebra junto a varios compañeros su tanto ante la UD Ourense Quintana

Parecía que el ascenso del Fabril a Primera Federación era cosa del destino. Desde el primer día, la temporada del filial blanquiazul estuvo rodeada de una especie de aura que invitaba a pensar en la consecución de grandes objetivos.

Todo inició con una racha que solo los blanquiazules fueron capaces de sostener. Seis jornadas convertidas en seis victorias que le auparon hasta lo más alto de la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación, pero también de las cuatro primeras categorías del fútbol nacional. Y es que de los 172 equipos que las conforman, no hubo ninguno que pudiese aguantarle el ritmo al conjunto dirigido por Manuel Pablo.

La buena dinámica llegó a su fin con un empate ante el Lealtad Villaviciosa, por aquel entonces colista. Incluso todo pudo tambalearse un fin de semana más tarde, cuando el Fabril sufrió su primera derrota, a manos del Oviedo Vetusta. Con esos dos tropiezos, nació el primer bache. Hasta cuatro partidos encadenó el combinado herculino sin vencer. No obstante, nunca se alejó de los puestos altos de la clasificación.

Así fue que, a pesar de de sufrir su primera mala racha, el Fabril no perdió de vista el liderato. Ese en el que estuvo las nueve primeras jornadas de competición de forma seguida.

A mediados de octubre, el filial blanquiazul se subió a una montaña rusa de la que no logró apearse hasta finales de año. Apenas logró embolsar en sus arcas 8 puntos de 24. Un bagaje que tuvo como resultado un cuarto puesto, el peor de toda la temporada.

Sin embargo, la escuadra comandada por Manuel Pablo logró dejar atrás la crisis temporal y volver a ganar. De hecho, se empeñó tanto en recuperar las buenas sensaciones, que se olvidó de lo que era perder. El 23 de noviembre quedó registrado como el último día que el Fabril se marchó de vacío de un partido. Fue ante la Gimnástica Segoviana, en el Campo Arsenio Iglesias, cuando los blanquiazules encajaron su última derrota del curso.

A partir de ahí, llegó un momento tan favorable que el filial coruñés se volvió a poner por encima de los 172 que componen las cuatro primeras categorías del fútbol español, esta vez por acumular 18 jornadas sin perder.

Identidad marcada

Si en algo ha insistido Manuel Pablo desde que tomó las riendas del Deportivo B, allá por noviembre de 2024, es en la necesidad de mantener la identidad. A partir de ahí, el técnico grancanario, que recogió el testigo de Óscar Gilsanz, ha logrado conformar un proyecto sólido que ahora ve la Primera Federación como una realidad.

El Fabril es un equipo reconocible que pocas veces en la temporada ha renunciado a su idea. Pocas o más bien ninguna. El equipo herculino ha tenido que hacer frente a equipos cuyos entramados defensivos dificultaban su juego, así como a terrenos de juego en estados cuestionables que trataban de forma evidente su estilo. Y aún así, el filial deportivista nunca renunció a lo suyo: sacar el balón jugado desde atrás, combinar hasta encontrar el hueco y acercarse a la portería rival a base de talento colectivo.

Así fue como los blanquiazules lograron, tras vencer al UD Ourense por 3-0 en Riazor, ascender al tercer escalón del futbol nacional y firmar el siguiente paso de una cantera que vuelve a dar señales de estar preparada para todos los retos y oportunidades que se le propongan en la mesa.