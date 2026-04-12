Manuel Pablo: “Estamos sobre la línea de meta y solo falta pasarla”

Manuel Pablo da instrucciones a sus jugadores durante el Fabril-UD Ourense QUINTANA

El entrenador del Fabril, Manuel Pablo, pasó por rueda de prensa para valorar el triunfo ante la UD Ourense. El técnico valoró el nivel del rival y de su afición, y desveló que cuerpo técnico y plantilla verán juntos el Marino de Luanco – Oviedo Vetusta que puede confirmar el ascenso a Primera RFEF.

Valoración del partido: “Nos ha costado, porque ellos han competido bien. Salimos demasiado precipitados; robábamos arriba, pero queríamos ser demasiado verticales. Ellos han ido creciendo y pasamos momentos de dificultad, pero el primer gol nos calmó. Tras el descanso hablamos de tener más pausa y manejamos todo mejor”.

La importancia del segundo gol y el ambiente: “En la segunda parte tuvimos más tranquilidad. El gol llega en una circulación bastante larga, de lado a lado. Intentamos tener el dominio del juego, sabiendo que son un equipo que está haciendo las cosas bien, y hemos estado concentrados salvo en una que remataron bien. Cuando un equipo asociativo llega, te hace daño. Disfrutamos con ambas aficiones, porque la del Ourense estuvo también espectacular”.

Significado para él: “Disfruto de la grada. Ahora me toca vivirlo desde atrás, los protagonistas son los jugadores. Siempre que hemos jugado aquí sentimos esta cercanía. La comunión fue maravillosa”.

Colofón perfecto a la temporada: “El equipo se merecía esto por la temporada que ha hecho. Son ya 19 partidos sin perder, siempre arriba. Ahora estamos sobre la meta y hay que pasarla. Muy contento, porque era un escenario importante”.

Sin nervios para esta tarde: “Estamos tranquilos, como siempre intentamos. Hoy a lo mejor estábamos un poco nerviosos y precipitados, pero pase lo que pase vamos a intentar alargar este momento”.

Verán juntos al Oviedo Vetusta: “El club nos ha dado un espacio en Riazor para poder comer y ver el partido. Primero veremos al Dépor como es lógico, y después a ver que pasa con el otro partido. Estaremos todos juntos aquí esperando”.

La evolución de Dipanda: “Hay muchos jugadores que van cambiando su situación. Domínguez al principio no participaba y ahora sí. Intentamos que todos estén activos, ese es el éxito del equipo, hacer mejor al compañero. Dipanda al principio jugó en banda, ha esperado su momento y se ha entrenado bien para llegar a esto”.

Dedicatoria de un gol a Hugo Ríos y la parada de Marqués: “Ríos va a ser baja hasta final de temporada, como le pasa a varios, así que fue una celebración bonita para aquellos que no pueden participar. Y Marqués lo mismo que Dipanda, también ha estado trabajando mucho con Ríos y Brais para cuando llegara su momento”.

Borja Fernández (UD Ourense)

También se puso delante de los micrófonos Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense. El exdeportivista hizo autocrítica, ponderó los buenos minutos de su equipo, y destacó el premio que supone jugar en Riazor para un club como el suyo.

Valoración: “No salimos con la personalidad que solemos tener, solemos tener mucho más el balón y ser más atrevidos. Estuvimos 15-20 minutos corriendo mucho y lastró bastante nuestra confianza. Dos desajustes de cosas que trabajamos mucho, más allá de su acierto, nos penalizaron. Estamos delante del que va a ser el campeón y es complicado cuando te pones 2-0. Luego casi nos acercamos con la ocasión de Manu, tuvimos un tramo muy bueno en la segunda parte”.

Jugar en Riazor: “Nuestra afición y nosotros queremos ganar. El premio para el club era estar en Riazor y más para la afición, que va a todos los campos. Han ido a siete horas de Ourense y, sin desmerecerlos, Riazor es otra cosa. Es un campo de Primera”.

Conversación final con Manuel Pablo: “Hablamos también ayer y durante la semana. Me hizo alguna broma sobre estadísticas que ayer no me quería decir. Tenemos muy buena relación”.

La temporada del Fabril: “Habla muy bien tanto del club como del equipo que ha habido baile de jugadores, gente que se ha consolidado en el primer equipo, y siempre han estado ahí. Se mantuvo en la lucha con el Oviedo Vetusta y ha conseguido imponer un paso muy firme. Creo que es el digno campeón, aunque aún no sea matemático. Muy merecido, habla muy bien de cómo se está trabajando aquí con la cantera”.