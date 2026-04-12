Estos son los 31 jugadores del Fabril que ya forman parte de la historia

Los jugadores del Fabril celebran con la afición el triunfo ante la UD Ourense QUINTANA

En mayor o menor medida, hasta 31 jugadores han contribuido al ascenso del Fabril. Con más o menos protagonismo, todos los nombres de esta lista han integrado una plantilla que ya forma parte de las páginas de oro de la historia del Deportivo.

Hugo Ríos (Ordes, 2003). 2.250 minutos. 14 goles encajados. Capitán e indiscutible bajo palos. El guardameta coruñés, que afronta su última temporada como sub-23, es el menos goleado del Grupo 1. Su gran juego de pies le erige como el primer futbolista en la salida de balón del equipo.

Brais Suárez (A Coruña, 2003). 180 minutos. 2 goles encajados. Regresó al Fabril en la presente campaña tras su cesión al Calahorra. No logró hacerse con el puesto, en manos de Hugo Ríos durante toda la temporada,

Álex Marqués (Soria, 2006). 360 minutos. 3 goles encajados. Portero todavía en edad juvenil. Manuel Pablo le confió el puesto ante la ausencia de Hugo Ríos y él respondió de la mejor manera. Con él, el filial no conoció la derrota.

Quique Teijo (Betanzos, 2004).2.072 minutos. 4 asistencias. Indiscutible en el lateral derecho merced a su solidez defensiva y a su mejoría a la hora de incorporarse en ataque. Ante las bajas en la zaga, actuó como central y cumplió con creces.

Pablo García (A Coruña, 2008). 896 minutos. 1 asistencia. Temporada de altos y bajos para una de las joyas de la cantera. El lateral derecho no consiguió imponerse a Teijo en la pelea por el puesto. Su juventud y talento le permite mantenerse todavía como uno de los diamantes a pulir de Abegondo.

Samu Fernández (Narón, 2007). 1.842 minutos. Todavía en edad juvenil, logró consagrarse como el líder de la zaga merced a su poderío defensivo. Demostró durante toda la campaña tener la Segunda Federación más que controlada.

Samu durante el partido entre el Fabril y el Oviedo Vetusta Quintana

Damián Canedo (Santiago, 2003). 1.122 minutos. 1 asistencia. Estaba llamado a liderar la zaga junto a Samu, pero a finales del 2025 sufrió una lesión de ligamento cruzado que frenó su contador. Finaliza este curso su etapa como sub-23.

Aarón Sánchez (Madrid, 2003). 1.334 minutos. Central que cogió las riendas de la zaga tras la lesión de Canedo. Cumplió junto a Samu en su último año como sub-23.

Iker Vidal (Valladolid, 2004). 1.837 minutos. 2 asistencias. Por segunda temporada consecutiva, se convirtió en el pulmón izquierdo del Fabril. Despliegue físico capaz de aguantar los 90 minutos convirtiendo la banda en un sube y baja constante.

Hugo Torres (Santiago de Compostela, 2006). 308 minutos. 1 asistencia. Lateral izquierdo que, en su primer año como sénior, apenas pudo contar con minutos en el Fabril. No obstante, cumplió en los siete encuentros en los que participó.

Mario Hermo (Santiago de Compostela, 2006). 615 minutos. 1 gol y 1 asistencia. Lateral derecho con físico prodigioso. Fue su primer curso como sénior y Manuel Pablo contó con él. Demostró regularidad en los doce encuentros que disputó.

Rubén Vilela (Ribadeo, 2005). 540 minutos Central que regresó tras estar cedido en la Sarriana, pero que no logró entrar demasiado en los planes de Manuel Pablo.

Malick Ndiaye (Senegal, 2006). 98 minutos. Entre los problemas físicos y la competencia, el central senegalés apenas tuvo protagonismo.

Xabi Campos (A Coruña, 2008). 90 minutos. Lateral zurdo que se estrenó con el Fabril con una titularidad ante el Langreo. Es y una de las grandes joyas de la cantera.

Guille Pastoriza (A Coruña, 2008). 6 minutos. Lateral derecho indiscutible en el Juvenil A, debutó con el Fabril ante la Gimnástica Segoviana. Llama con fuerza a la puerta del filial blanquiazul.

Noé Carrillo (Teo, 2006). 1.543 minutos. 3 goles y 3 asistencias. Demostró que la Segunda Federación es una categoría que se le queda pequeña. Debutó ya con el primer equipo después de erigirse como el director de orquesta del Fabril. Conducción poderosa para superar rivales y talento para romper líneas.

Noé Carrillo, durante el Fabril-Langreo Quintana

Mario Nájera (La Rioja, 2003). 2.056 minutos. 13 goles y 2 asistencias. En su última campaña siendo sub-23, el riojano recuperó su mejor versión, además de consolidarse como el máximo goleador del equipo.

Jaime Garrido (Madrid, 2003). 1.048 minutos. 2 goles y 3 asistencias. Mediocentro físico y comodín por excelencia para Manuel Pablo. Siempre que fue necesario recurrir a él, cumplió con creces en la medular.

Dani Estévez (A Coruña, 2006). 1.257 minutos. 1 gol. En su primer año sénior, el mediocentro demostró estar más que capacitado para jugar en el Fabril. Talentoso con el esférico en sus botas, este curso dio un paso adelante a nivel físico.

Manu Ferreiro (Castroverde, 2006). 757 minutos. 1 gol. Llamado a ser uno de los engranajes del equipo, pero las lesiones le privaron de tener continuidad. Inteligencia para filtrar el último pase y capacidad para retener la redonda en su poder.

Enrique Fernández (Cádiz, 2003). 1.481 minutos. 1 gol y 2 asistencias. Mediocentro que asumió la responsabilidad de la medular ante las bajas. Dio un paso adelante y manejó el juego del Fabril.

Papa Samsou (Senegal, 2006). 60 minutos. Mediocentro con gran presencia física que llegó en el mercado invernal. Con contrato hasta 2027, tiene todavía tiempo para adaptarse al equipo.

Pablo Cortés (Zaragoza, 2004). 619 minutos. 1 gol. Talento llegado desde el Real Zaragoza en el mercado estival. Sin embargo, no logró hacerse hueco en el ataque fabrilista.

David Domínguez (Cambre, 2005). 1.682 minutos. 5 goles y 4 asistencias. Una de las revelaciones de la temporada. Se convirtió en un fijo en el esquema de Manuel Pablo y dio un paso adelante en ataque.

Alioune Mane (Senegal, 2003). 1.576 minutos. 3 goles y 4 asistencias. Aunque su posición natural es la de extremo, actuó como lateral izquierdo en varias jornadas ante la baja de Iker Vidal. Despliegue físico al servicio del equipo y golpeo magnífico que le ha permitido aportar números.

Héctor Areosa (Arteixo, 2006). 470 minutos. 2 goles. En su primera temporada con el Fabril se mostró suelto con balón y sacrificado sin él. El extremo participó en 17 encuentros.

Fabi Urzáin (Segovia, 2004). 1.712 minutos. 3 goles y 3 asistencias. Un puñal por banda. Debutó con el primer equipo en Copa del Rey merced a su calidad en los últimos metros. Desborde y golpeo privilegiado para consagrarse como uno de los líderes del Fabril.

Rodrigue Dipanda (Camerún, 2006). 1.124 minutos. 7 goles y 1 asistencia. De menos a más. Se reconvirtió como delantero y dio un paso adelante. Poderío físico y velocidad que en el tramo final logró convertir en números. Acabó siendo el delantero titular ante la ausencia de Bil.

Bil Nsongo (Camerún, 2004). 1.510 minutos. 12 goles y 4 asistencias. Líder ofensivo del equipo y máximo goleador del Fabril a pesar de perderse varias jornadas por el reclamo del primer equipo. Explotó de forma definitiva en el presente curso.

Rubén Fernández (Caldas, 2007). 49 minutos. 1 gol. Su talento le permitió colgarse la etiqueta de joya blanquiazul, pero el Dépor le apartó por motivos extradeportivos y acabó marchándose traspasado al Valencia juvenil.

Iker Gil (Val do Dubra, 2007). 87 minutos. 1 asistencia. Todavía en edad juvenil, empezó a entrar en los planes de Manuel Pablo desde que Bil se marchó al primer equipo. Ariete que apunta a pelear por un hueco en el próximo curso.