En directo | Sigue el streaming del Fabril-UD Ourense con el ascenso del filial en juego

El Fabril se mide este domingo a la UD Ourense (12.00 h.) en Riazor en un encuentro que puede dejar sellado de forma virtual su billete a Primera RFEF. Para eso necesitan ganar al conjunto que dirige el exdeportivista Borja Fernández, lo que abriría la puerta a ascender esta misma tarde si el Oviedo B no gana en su visita al Marino de Luanco.