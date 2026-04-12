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En directo | Sigue el streaming del Fabril-UD Ourense con el ascenso del filial en juego

El equipo blanquiazul busca sellar de forma virtual un billete a Primera RFEF (12.00 h.) que puede ser realidad este mismo domingo por la tarde

Esther Durán
12/04/2026 11:45

El Fabril se mide este domingo a la UD Ourense (12.00 h.) en Riazor en un encuentro que puede dejar sellado de forma virtual su billete a Primera RFEF. Para eso necesitan ganar al conjunto que dirige el exdeportivista Borja Fernández, lo que abriría la puerta a ascender esta misma tarde si el Oviedo B no gana en su visita al Marino de Luanco.

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