El Fabril cumple con su parte y mira a los ojos de la Primera RFEF (3-0)

Rodrigue Dipanda, autor del primer gol, en una acción del partido QUINTANA

No queda nada. Ya lo celebra por adelantado el Fabril, que cumplió con su parte venciendo en Riazor a la UD Ourense (3-0) y acaricia la Primera RFEF. El triunfo con goles de Dipanda, Nájera y Areosa, decimonoveno de la temporada, implica que el filial blanquiazul ascenderá en torno a las 19.00 horas a la categoría de bronce el Oviedo Vetusta no logra los tres puntos como visitante ante el Marino de Luanco.

Un Fabril de hierro: ante las adversidades, carácter sin fisuras Más información

Manuel Pablo realizó cuatro cambios con respecto al equipo que venció la semana pasada al Burgos Promesas. En defensa entró Quique Teijo como central en lugar del sancionado Aarón, mientras que Pablo García dejó su sitio en el lateral derecho a Mario Hermo. Por delante, Enrique y Nájera regresaron al once tras cumplir sanción en lugar de Estévez y Domínguez, que esperaron su oportunidad desde el banquillo.

Bajo un tremendo aguacero sonó el himno gallego como mejor carta de presentación para un partido que en la grada ya había empezado a jugar la animosa afición de la UD Ourense. No se iba a quedar atrás la del Dépor, que también se hizo notar desde el inicio en una bonita batalla por ver quien llevaba la voz cantante.

En el césped el partido inició igualado, pero poco a poco el Fabril fue tomando las riendas. A ello ayudaron un par de llegadas antes de los 20 minutos en las que Manu Vizoso tuvo que realizar sus primeras intervenciones. En una metió la pierna para mandar a córner un intento muy forzado de Noé y en la otra se mostró seguro para atrapar un tiro con la zurda de Dipanda. El camerunés había recibido un excelente pase con el exterior de Mane.

El equipo visitante no se puso nervioso y demostró, tras dos errores no forzados del Fabril, que si le dejaban iba a ser capaz de generar peligro a través de los centros laterales. Como respuesta, tiros de Fabi y Nájera por encima del larguero.

Pese a meter a Noé entre líneas, al Dépor B le costaba superar al ordenado sistema defensivo de la UD Ourense. Por ello, se sucedían los intentos de larga distancia. También se marchó desviado el de Enrique, que probó con la diestra.

Hasta que llegó una gran jugada combinativa que supuso el 1-0. Del hombre en racha, de Rodrigue Dipanda. Fue el quien recibió de espaldas en el área y abrió a banda derecha para la incorporación de Mario Hermo, que se la devolvió. Con la pelota de nuevo a sus pies, orientó el interior de la bota derecha para batir a Vizoso por el primer palo. Una de esas definiciones que antes no le salían y ahora parecen sencillas. Un premio a su crecimiento durante el curso.

El gol tuvo además dedicatoria especial por parte de Hermo, que enseñó a Marathón Inferior la camiseta número 13 del portero Hugo Ríos, clave en la temporada y lesionado desde hace unas semanas. A su lado, Samu colaboró en el gesto mostrando otra zamarra.

Redención y mayor ventaja

Arrancó la segunda mitad con doble cambio en la UD Ourense, pero no hubo tiempo a su reacción al llegar muy pronto el 2-0. De nuevo una jugada construida desde la base llevó la pelota hasta la banda izquierda, desde donde Mane —cambió de costado tras el descanso— encontró a Noé en el área. El centrocampista de Teo pisó línea de fondo y sacó un pase atrás para que Nájera batiera a Vizoso con la zurda. También fue un gol con significado, el 13º en el curso de un hombre que ha liderado como se esperaba por su veteranía a este Fabril. Y especial al llegar justo después de una sanción de dos partidos que no minó la fe que tiene Manuel Pablo en su figura.

Durante unos minutos el equipo blanquiazul fue capaz de anestesiar el duelo con largas posesiones, sin que eso implicase tampoco la rendición de un Ourense corajudo. Los visitantes eran capaces de llevar el balón cerca de las inmediaciones de Marqués, pero a la mínima que descuidaban la espalda también recibían la amenaza fabrilista. Un buen ejemplo es una contra que acabó con un tiro fuera de Mane.

Iba a vender cara su piel el cuadro visitante, que tuvo su mejor ocasión del partido a los 70 de juego. Parecía llegar muy forzado De Prado a línea de fondo, pero se las arregló para sacar un centro que atacó con mucha decisión Manu Núñez, una de las modificaciones de Borja Fernández en el descanso. El coruñés empaló con la derecha y encontró la sensacional respuesta de Marqués, que sacó una manopla de puros reflejos para mandar al larguero un balón que se iba para dentro.

No le terminaba de convencer lo que veía en ese tramo a Manuel Pablo, que en la anterior ventana de cambios había dado entrada a un tercer centrocampista, Estévez, en lugar de Fabi, y a falta de un cuarto de hora sustituyó a Enrique por Domínguez para volver a dar un punto más de mordiente a su equipo.

Pero lo que encontró fue la pausa necesaria para que el último cuarto de hora transcurriera sin demasiados apuros. Menos aún tras el tercer gol que dejó más que sentenciado el choque. Dipanda recibió entre líneas, oteó el horizonte y lanzó en profundidad a otro de los revulsivos, Areosa, que se adentró en el área para marcar con un seco punterazo.

Trabajo hecho para un Fabril que tendrá tres jornadas más por delante si no asciende esta tarde. Un dominio aplastante que se resume en los 19 partidos consecutivos sin perder que acumula el equipo. Con esas cifras, la Primera RFEF puede ser cuestión de horas.

Fabril 3-0 UD Ourense

Fabril: Álex Marqués; Mario Hermo, Samu, Quique Teijo, Iker Vidal (Hugo Torres, m.90); Noé (Pablo García, m.90), Enrique (Domínguez, m.76); Mane (Areosa, m.76), Nájera, Fabi (Estévez, m.69); Dipanda.

UD Ourense: Manu Vizoso; Samu Pardo (Osian, m.63), Labrada, Puime (Pol Bueso, m.77), Simón Luca (Álvaro Fernández, m.63); Champi, Parrilla; De Prado, Hugo Busto (Youssef, m.46), Migui (Manu Núñez, m.46); Rufo.

Goles: 1-0, m.38: Dipanda; 2-0, m.51: Nájera; 3-0, m.86: Areosa.

Árbitro: Pablo Gargantilla (Extremadura). Amonestó a Manu Núñez (m.60) y Rufo (m.68), de la UD Ourense.

Incidencias: Partido correspondiente a la 31ª jornada del grupo 1 de Segunda RFEF, disputado en Riazor ante 5.022 espectadores.