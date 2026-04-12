El Fabril asciende a Primera RFEF

Celebración, esta mañana del tercer gol del Fabril ante la UD Ourense QUINTANA

El Fabril es nuevo equipo de Primera RFEF, tercera categoría del fútbol español. El empate del Oviedo Vetusta ante el Marino de Luanco (1-1) confirma el éxito del filial blanquiazul, campeón de Liga con tres jornadas de margen. Tras el triunfo de esta mañana ante la UD Ourense y la igualada de los carbayones, la ventaja de 10 puntos es ya insalvable.

Con sus deberes hechos, los jugadores y el cuerpo técnico del Fabril se quedaron en Riazor para vivir juntos el partido que les podía terminar de dar el ascenso. Era necesario un '1' o una 'X' en Miramar y todo se puso de cara a los 42 minutos, cuando el Marino tomó ventaja en el marcador por medio de Samu Pérez. Era un gol que se antojaba clave, al ser los de Luanco una de las defensas más sólidas de la categoría, y así fue. El Oviedo B lo intentó durante la segunda mitad y fue capaz de perforar la meta defendida por Dennis a los 86 minutos (Óscar de la Hera), pero no tuvo tiempo a más y se cumplió la otra parte del trato.

Los números del Fabril esta temporada son magníficos: un total de 19 victorias, nueve empates y tres derrotas, con 56 goles a favor y 19 en contra, han hecho posible que el ascenso llegue con mucha antelación.

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El equipo inició el curso como un tiro, con seis victorias consecutivas, y después supo mantenerse fuerte mentalmente cuando en un tramo de nueve encuentros solo venció una vez. Los dos partidos finales de esa serie negativa, empates ante Sarriana y Marino, empezaron a sumar para la racha de 19 partidos sin perder que ha terminado por descolgar a todos los rivales, especialmente a un Oviedo Vetusta con el que se quedó mano a mano hace ya varias semanas.

Esta será la primera experiencia del Fabril en una categoría que nació en la campaña 2021-22, momento en el que el filial blanquiazul jugaba en Tercera RFEF. Es el segundo ascenso en tres años y le sitúa en el punto más alto que nunca ha estado por número de clubes, ya que la Primera RFEF solo cuenta con dos grupos de 20 equipos