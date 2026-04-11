Riazor no falla a su cita con el filial: alrededor de 5.000 butacas reservadas

El Fabril durante los playoffs disputados el pasado curso en Riazor ante el UCAM Fabril - UCAM Murcia 0-0 Carlota Blanco

La afición del Deportivo nunca falla y el Fabril–UD Ourense de este domingo no va a ser una excepción. A última hora de la tarde de ayer eran ya 5.000 las localidades ocupadas entre reserva de los socios y entradas vendidas al público general. También estará muy bien acompañado el rival, con alrededor de 850 hinchas.

Los aficionados blanquiazules ocuparán las gradas de Preferencia Inferior y Marathón Inferior, mientras que buena parte de los seguidores del equipo ourensán estarán en Preferencia Superior. El Dépor habilitó esta zona ante la alta demanda de entradas y su contrincante no dudó en agradecer el gesto a través de sus redes sociales.

En la previa del partido, ambos técnicos valoraron el hecho de jugar en Riazor. El primero, Manuel Pablo, que espera que el escenario suponga el impulso definitivo hacia el ascenso. “Nos enfrentamos a un rival que está compitiendo muy bien, pero creemos que Riazor nos va a empujar como nos ha empujado siempre cuando hemos jugado ahí”, enfatizó.

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“Es un escenario de otra categoría. Creo que va a ser un partido bonito. Encima, con la gente que tiene ganas siempre de ver a los chavales. Para mí es un premio que se han ganado los jugadores de esta plantilla y tenemos que intentar brindarle una victoria a la gente”, añadió el preparador canario.

Por su parte, el exdeportivista Borja Fernández concedió esta semana una entrevista a DXT Campeón y mostró también su felicidad por volver al templo blanquiazul: “Cuando el club me planteó esta posibilidad, sentí un poquito más especial el partido, porque he disfrutado mucho jugando allí. Y también estoy contento por los chicos, por poder jugar en un estadio como Riazor. Hay mucho gallego en el equipo y también es un motivo especial. Es una buena oportunidad de poder jugar en un estadio así. No sé si durante su carrera les irá mejor o peor, pero podrán disfrutar de Riazor”.

Lo que sí destacó es que no se dejarán impresionar. “Hasta ahora hemos destacado porque nos da un poco igual el escenario, o que el partido sea en casa o fuera. En el tiempo que llevo yo aquí, estamos jugando a lo mismo fuera que en casa. El terreno de juego de Riazor, como el de O Couto, está muy bien, mismas dimensiones y no nos sorprenderá. Ojalá que el escenario nos haga crecernos un poco más”, argumentó el técnico visitante