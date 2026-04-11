La previa | Sueños de bronce para el Fabril

Rodrigue Dipanda, delantero del Fabril, celebra uno de sus dos goles ante el Lealtad CARLOTA BLANCO

Las puertas de Riazor abren este domingo para un Fabril–UD Ourense (12.00 horas, Youtube RCD / TVG Web) que puede pasar a la historia del equipo coruñés. Nada estará cerrado aun cuando el árbitro pite el final, pero los jugadores tienen ante sí la oportunidad de que este sea el partido más recordado de una temporada que va camino de ser inolvidable. Si se gana, no importará que el ascenso sea cuestión de horas o días; lo más relevante será el merecido reconocimiento de un gran estadio a un filial que ha hecho posible estar hablando de ascender a Primera RFEF a 12 de abril. Un día de sueños de bronce.

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No hay mucho misterio en las cuentas. Restan cuatro jornadas para la conclusión de la Liga en el grupo 1 de Segunda RFEF y ya solo el Oviedo Vetusta puede alcanzar al Fabril en el primer puesto, única plaza directa hacia Primera. El filial carbayón se encuentra a nueve puntos y tiene el golaveraje ganado tras el 0-1 de Abegondo y el 1-1 de El Requexón, por lo que los blanquiazules necesitan poner de su parte para tener opciones de ascender hoy. En caso de empate, el Oviedo B deberá perder por la tarde ante el Marino de Luanco (Miramar, 17.00 horas). Si hay victoria, será suficiente con que el correoso equipo del concejo de Gozón rasque un empate.

A priori tiene un rival más complicado el Fabril, que ve en la UD Ourense (4º) un adversario con serias opciones de jugar el playoff de ascenso. Pero para el Marino la jornada también es vital, ya que su actual puesto de playout puede tornar en zona de permanencia o de descenso directo según el resultado que obtenga.

Una sensación de ‘final’ que no es tal para el Fabril, al que le quedarían tres oportunidades más en caso de necesitarlas. En la próxima jornada jugará en el campo del Salamanca UDS un día después de que el Oviedo Vetusta reciba al Bergantiños. Tras ello, el equipo dirigido por Manuel Pablo cerrará ante el Valladolid Promesas como local y frente al Real Ávila de visitante.

Estar en esta situación significa mucho para un Fabril que debió empezar desde muy abajo en la última gran reestructuración competitiva del fútbol español. El descenso desde Segunda B en la temporada 2018-19 y un discreto curso 2019-20 hasta el freno de la pandemia, dejaron a los blanquiazules en Tercera División de cara al curso 2020-21, momento clave para el posicionamiento. Tampoco fue ese el año del Fabril, que ingresó en la nueva Tercera RFEF y desde ahí no ha dejado de dar pequeños pasos adelante.

Del quinto puesto en la 2021-22, con derrota en la semifinal gallega del playoff ante el Ourense CF, a ganar la Liga el curso siguiente y obtener plaza en Segunda RFEF. Y en el nivel superior, un año para la consolidación con un noveno puesto y otro para una cuarta plaza —derrota en la semifinal del playoff ante el UCAM Murcia— que parece haber plantado nuevamente la semilla para, ni doce meses después, llamar a las puertas de otro ascenso directo.

Dudas y regresos

Siempre son una incógnita las ausencias del Fabril y esta semana no hubo pista de Manuel Pablo en rueda de prensa. En el anterior partido causaron baja por lesión el portero Hugo Ríos, el central Damián Canedo, los centrocampistas Garrido y Manu Ferreiro, y el atacante Pablo Cortés. Además, el zaguero Aarón pidió el cambio a la media hora por problemas físicos. También se encontraban sancionados el mediocentro Enrique y el mediapunta Nájera, que son alta para este encuentro.

No parece que vaya a distar mucho el once del que venció 1-4 en Castañares al Burgos Promesas, pero la temporada de Hugo Ríos invita a pensar que, a poco que se encuentre en condiciones de sus molestias en la rodilla, será de la partida. También puede tener su oportunidad Enrique al ser uno de los jugadores con más experiencia del equipo. Quien no faltará es el delantero Dipanda, autor de cinco goles en los tres últimos partidos.

En cualquier caso, las sorpresas están siempre a la orden del día con Manuel Pablo, igual que con el técnico visitante Borja Fernández, quien también tiene gusto por las rotaciones. No estarán los lesionados de larga duración Jaichenco y Viti, y tampoco llegan finalmente Justino y Noel Cabanas. La mayor incógnita está en si será Roi Currás o Busto quien acompañe a Champi y Parrilla en la sala de máquinas.

Una de las claves del partido para el Fabril estará en leer bien lo que propone una UD Ourense que puede mostrarse muy valiente. “Es un equipo que es muy asociativo, que tiene mucha regularidad en las cosas que hace, no cambia su idea, incluso arriesga en presiones altas. Debemos intentar parar sus circulaciones, porque si son capaces de llegarnos a zonas altas, sí que empiezan a meter mucha gente en el área y ahí son fuertes”, destacó en rueda de prensa Manuel Pablo.

En cualquier caso, no hay miedo para un Fabril que es por méritos propios el mejor equipo de la Liga. Desde la decimosegunda jornada, cuando cayó ante la Gimnástica Segoviana, acumula 18 partidos sin perder. Una regularidad que les ha ido acercando poco a poco al ascenso. Y ya no queda nada. “Si conseguimos esta victoria, nos deja ya con los dos pies en la línea de meta”, enfatizó el técnico. Es el partido.

Alineaciones probables

Fabril: Hugo Ríos - Pablo García, Teijo, Samu, Iker Vidal - Noé, Enrique - Fabi, Estévez, Mane - Dipanda

UD Ourense: Vizoso - Varo, Labrada, Lucas Puime, Simón Luca - Champi, Parrilla, Roi Currás - De Prado, Rufo, Migui