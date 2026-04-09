Un Fabril de hierro: ante las adversidades, carácter sin fisuras

Damián Canedo, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, en el encuentro ante el Bergantiños de la primera vuelta Patricia G. Fraga

Hace tiempo que el Fabril se ganó la licencia de soñar con el ascenso a Primera Federación. No ha habido ningún equipo que pasase más tiempo que el filial blanquiazul en el primer puesto. Ahora, a falta de cuatro partidos para finalizar la competición, el conjunto dirigido por Manuel Pablo está a un paso de poner los dos pies en la meta y convertir en realidad lo que empezó como un sueño.

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Puede que parezca sencillo. Sin embargo, han sido varios los contratiempos que el Fabril ha tenido que sortear para llegar al final con tantas posibilidades de dejar atrás la Segunda Federación por la vía rápida. Siempre son numerosos los factores que llegan sin avisar para hacer que un proyecto se tambalee. En el caso del Dépor B, aparecieron en forma de lesiones. Los problemas físicos afectaron desde bien pronto al combinado coruñés. Y lo hicieron además atacando a sus pilares.

Aún no había iniciado la temporada cuando Manuel Pablo tuvo que asumir el primer revés. En el encuentro correspondiente a la semifinal del playoff del curso anterior, ante la UCAM Murcia, Manu Ferreiro se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras notar un pinchazo en la parte trasera de su pierna izquierda. Sus lágrimas ya no hicieron presagiar nada bueno. Más tarde, se confirmó el peor pronóstico: a quirófano por una rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial.

La recuperación le privó de empezar el presente curso junto al resto de sus compañeros. De hecho, no pudo reaparecer en el verde hasta la décima jornada, el 9 de noviembre, cuando disputó quince minutos ante el Bergantiños.

A la lesión de Ferreiro no tardó en sumarse la de Noé. Un esguince de tobillo acaecido a mediados de octubre lo mantuvo en fuera de juego durante dos meses. Y por si los problemas eran pocos en la medular, el Fabril se quedó también sin Enrique, quien sufrió un esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla y estuvo ausente desde mediados de noviembre hasta enero.

Manuel Pablo se quedó así con Dani Estévez, Mario Nájera y Jaime Garrido como únicas opciones naturales para alinear en el centro del campo. No fue por mucho tiempo. Porque para alivio del técnico grancanario, Ferreiro regresó y palió de forma significativa las bajas en la medular. Aunque la vida le tenía deparada, solo unos meses más tarde –en noviembre–, la misma lesión, esta vez en la pierna derecha.

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Hubo un momento en el que la recuperación de uno parecía significar la ausencia de otro. Así fue como cayó Mane, una de las principales piezas ofensivas del filial blanquiazul. El extremo senegalés estuvo lejos del césped durante un mes. Fue justo entre noviembre y diciembre cuando el Fabril se resintió de todas esas bajas. Perdió el liderato e incluso cayó, durante una semana, hasta la cuarta posición, la más baja de todo el curso.

De mal en peor

Poco a poco la enfermería se fue vaciando y el filial blanquiazul alzó de nuevo el vuelo hacia el liderato. Y cuando parecía que la vida le sonreía al equipo herculino, uno de sus principales pilares padeció la peor lesión de todas. A principios de diciembre, Damián Canedo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que le obligaría a estar fuera durante al menos 9 meses. Perdió así Manuel Pablo para toda la temporada al que, junto a Samu Fernández, estaba llamado a liderar la zaga del Fabril. Solo dos semanas después, el técnico grancanario informaba de la lesión de Iker Vidal, el lateral zurdo indiscutible del equipo con el que no pudo volver a contar hasta febrero.

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Los problemas físicos se sucedieron uno tras otro. Pero el filial coruñés no cedió. Ni siquiera en estas últimas jornadas, cuando el primer equipo se hizo de forma definitiva con los servicios de Bil Nsongo. Y para rematar, Garrido y Hugo Ríos se unieron a las ausencias importantes en la recta final del curso.

Nuevos líderes

Dicen que es ante las adversidades cuando uno se hace más fuerte. Si realmente eso es cierto, el Fabril emula a la perfección esa máxima tan repetida a lo largo de los años.

Porque ante los contratiempos, el combinado deportivista fue capaz no solo de salir hacia adelante, sino de hacerlo de la forma más solvente. Emergieron nuevos líderes como Dipanda, Dani Estévez, Domínguez o incluso Alejandro Marqués en estas dos últimas jornadas. Otros se adaptaron para cubrir las necesidades del equipo, como Mane, al que Manuel Pablo ubicó como lateral zurdo ante la baja de Iker Vidal. El senegalés no solo cumplió, sino que se posicionó como una opción más incluso desde el regreso de Vidal. O Domínguez, quien contra el Atlético Astorga o el Burgos B actuó como mediapunta por la ausencia –por sanción– de Mario Nájera.

La cuestión es que fuera como fuese, el Fabril siempre consiguió salir ileso. Lesiones, sanciones y llamadas del primer equipo fueron apareciendo para incomodar su camino hacia Primera Federación, ese que ahora está a solo un paso. En juego quedan doce puntos y el filial deportivista necesita cuatro. Los primeros tres están en Riazor, el próximo domingo (12.00 horas), con la UD Ourense como único impedimento para conseguirlos.