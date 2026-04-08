Borja Fernández, técnico de la UD Ourense: “Jugar ante el Fabril en Riazor hace el partido más especial, disfruté mucho allí”

El exjugador del Deportivo y técnico por tercera temporada consecutiva de la UD Ourense Borja Fernández (Ourense, 1981) vive un momento dulce con su equipo, ascendido este curso a Segunda RFEF. Una buena situación deportiva para el equipo ourensano, que es cuarto en la tabla y que ocupa en la actualidad puestos de promoción a Primera RFEF. El domingo visita Riazor para medirse a un Fabril, que podría certificar esta jornada su ascenso.

¿Cómo se tomó cuando le comentaron que el encuentro ante el Fabril se iba a disputar en Riazor?

Cuando el club me planteó la posibilidad de jugar en Riazor fue un poquito más especial el partido, porque he disfrutado mucho jugando allí. Y también contento por los chicos, por poder jugar en un estadio como Riazor. Hay mucho gallego en el equipo y también es un motivo especial. Es una buena oportunidad de poder jugar en un estadio así. No sé si durante su carrera les irá mejor o peor, pero también podrán disfrutar de Riazor.

¿Puede ser un plus para su equipo, aunque el escenario sea un estadio mucho más grande?

Sí claro. Además somos un equipo que hasta ahora hemos destacado porque nos da un poco igual el escenario, o que el partido sea en casa o fuera. Últimamente hemos tenido un montón de encuentros a domicilio, pero en el tiempo que llevo yo aquí estamos jugando a lo mismo fuera que en casa. El terreno de juego de Riazor, como el de O Couto está muy bien, mismas dimensiones y eso no nos sorprenderá. Ojalá que el escenario nos haga crecernos un poco más.

¿Es un escaparate el poder jugar en Riazor?

Sí, nosotros lo tenemos que tomar menos como un premio para enfocar el partido con más seriedad. Pero sí, al final es una cosa bonita, un regalo, un escaparate. Aunque escaparate es el año que estamos haciendo. A lo mejor Riazor te da un puntito más si lo haces bien, pero el escaparate yo creo que es el gran año que estamos realizando.

Riazor te da un puntito más, pero el escaparate es el año que llevamos

Además ahora mismo con esa cuarta plaza están metidos en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF, ¿cómo describiría su temporada?

Un poco de sorpresa para mí porque venía de otra categoría, era mi primer año en esta y con un equipo prácticamente igual que el año pasado, con alguna incorporación, pero con el grueso del equipo. Hemos ido creciendo mucho en la competición. Empezamos puntuado menos, pero jugando muy bien, compitiendo en muchos partidos, lo que nos daba una pista de lo que podía salir de ahí. Y luego hemos sido muy regulares durante el año, aunque hemos tenido algún altibajo y eso nos ha llevado a estar en la posición que estamos ahora a cuatro jornadas para el final.

¿Cómo ve este año al Fabril?

Ya desde el principio fue líder, después estuvo a un punto del líder, a dos, con la (Gimnástica) Segoviana, pero sobre todo con el Oviedo Vetusta. Creo que han sido dos equipos muy sólidos, pero el Fabril en esta recta final un poco más y eso es lo que le ha llevado a acariciar el ascenso directo. Creo que es un equipo muy bien trabajado, muy reconocible. Eso habla muy bien de su entrenador y con mucho potencial. Si juntas todo eso, es normal que esté teniendo los resultados que está teniendo.

Y a pesar de perder jugadores como Bil Nsongo, que ya está en dinámica con el Dépor, no se ha resentido, ¿no?

Tiene una buena plantilla y que suban jugadores al primer equipo habla aún mejor del trabajo del entrenador, de Manuel Pablo. Yo, que he estado en un Juvenil A, cuando subían futbolistas míos era motivo de orgullo y no de queja. Y no solo habla bien del trabajo de Manuel Pablo, también del club, de poder subir a esos jugadores y que el equipo siga al mismo nivel y sacando esos resultados.

Que suban jugadores del primer equipo habla bien de Manuel Pablo

¿Se atreve a dar un pronóstico para el partido?

Hombre, es el líder, juega en casa y es la jornada en la que puede ascender. Nosotros estamos haciendo muy buenos partidos contra los equipos de arriba, hemos ganado muchos partidos contra ellos. Si hay que tirar de humildad, el Fabril es favorito, pero ojo, que estamos ahí.

¿Ha podido hablar con Manuel esta semana o han intercambiado algún mensaje?

No, no, estos días no hablamos. Nos vimos el otro día en la Copa del Rey de Juveniles, estuvimos ahí viéndolo, pero no hablamos.

¿Y aprovechará el fin de semana para poder ver a muchos amigos en A Coruña?

Tendré poco tiempo porque vamos en el día y me quedaré con las ganas, porque tengo viaje. Pero yo voy mucho a A Coruña.

¿Le ha sorprendido el nivel de esta Segunda RFEF con muchos filiales de equipos históricos?

En todas las ligas al final los equipos son muy parejos y si hay jugadores de otras divisiones eso marca un poquito la diferencia, pero todas son muy competitivas. Ya aluciné bastante en Tercera RFEF cuando llegué hace dos años al Ourense con el nivel de algunos jugadores y cuanto más va subiendo, pues el nivel sube, obviamente.

Hablando un poco del Dépor, ¿cómo lo ve este año? ¿Cree que puede ascender?

Sí. Está en una buena posición, ha estado toda la liga arriba, cuando no ha estado entre los primeros puestos, ha estado a tiro piedra y es una liga muy competida, con mucha alternancia entre posiciones y muy buenas plantillas. Ahora el Dépor está en una posición, yo creo, entre el momento de forma y el puesto en el que está, que es la mejor de todas. No está de primero, pero a lo mejor el Racing no está en el mismo momento de confianza en el que se encuentra el Dépor y con la flecha para arriba.

De jugador me estaba preparando para ser entrenador, me atraía mucho

Otro equipo al que quiere mucho de Segunda, el Valladolid, no está, por el contrario, en un momento tan bueno, ¿cómo lo percibe desde fuera?

Sí, es todo lo opuesto el Valladolid. Creo que igual no tiene tanto equipo como el Dépor u otras plantillas, pero sí un equipo que tiene que pelear por la promoción, por jugar el playoff y está siendo todo lo contrario. Lo está pasando bastante mal a nivel institucional, con la masa social y también a nivel deportivo.

Ya con bagaje como técnico y una amplia trayectoria antes como jugador, ¿le gusta más el Borja futbolista o el entrenador?

Bueno, el Borja entrenador tiene aún muy poca experiencia (risas) y el otro ha estado muchos años en la élite. Así que de momento me quedo con el Borja jugador y estoy disfrutando mucho con lo que hago, por eso lo hago. Ya de futbolista me estaba preparando para esto, para poder ser entrenador, porque era algo que me atraía mucho