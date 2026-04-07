Un Fabril indestructible: el invicto más longevo de las cuatro primeras categorías

Domínguez en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga Quintana

No hay equipo más fiable en las cuatro primeras categorías del fútbol español –Primera División, Segunda División, Primera Federación y Segunda Federación– que el Fabril. Así lo dicen sus números. Si el filial deportivista empezó la temporada siendo el único conjunto de 172 que mantuvo el pleno de triunfos durante seis jornadas, ahora es el único que ha logrado encadenar 18 partidos sin conocer la derrota merced a once victorias y siete empates.

Ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Racing de Santander, ni tampoco primer equipo del Deportivo. Es el Fabril el que tiene en su poder la mejor racha como invicto. Ningún otro equipo de las cuatro primeras categorías le aguanta el ritmo.

Con la victoria ante el Burgos Promesas, el conjunto blanquiazul dio un paso de gigante hacia el ascenso directo. Ahora, solo necesita embolsar en sus arcas cuatro de los doce puntos que quedan en juego. Eso, o que el Oviedo Vetusta tropiece por el camino.

La promoción podría incluso llegar en la próxima jornada, siempre y cuando el filial herculino gane a la UD Ourense en Riazor (domingo a las 12.00 horas) y el combinado carbayón empate o pierda en casa del Marino de Luanco (domingo a las 17.00 horas).

El Fabril puede certificar el ascenso en la próxima jornada, pero no celebrar sobre el verde de Riazor Más información

Por un momento, el pasado sábado, la racha como invicto se tambaleó. Y es que la escuadra burgalesa se adelantó en el partido con un gol de Ribas a los ocho minutos. Pero este Fabril se siente campeón y así se lo hace saber a sus rivales. Diez minutos duró la superioridad del Burgos B antes de que Dipanda devolviese las tablas al electrónico. No tardó en firmar su doblete personal y poner al filial herculino a mandar en el marcador. El encuentro acabó con triunfo blanquiazul y con la confirmación de que el conjunto dirigido por Manuel Pablo va como un tiro.

Rivales

Entre los 172 equipos que componen las cuatro primeras categorías del fútbol nacional, solo hay uno capaz de seguir la estela del Fabril: el Sant Andreu, del Grupo 3, acumula 17 jornadas sin conocer la derrota, solo una menos que la escuadra blanquiazul. El equipo catalán, líder del Grupo 3 de Segunda Federación, se erige así como el segundo conjunto con mejor racha.

Le sigue, aunque más alejado, el San Sebastián de los Reyes, líder del Grupo 5 de la misma categoría, con catorce encuentros como invicto tras acumular diez victorias y cuatro empates.

La cosa va de Segunda Federación. Las mejores dinámicas están ahí. El CD Extremadura, que ocupa el primer puesto en el Grupo 4, sumó el pasado fin de semana su partido número 11 sumando puntos.

No hay mayor prueba que la de Fabril, Sant Andreu, San Sebastián de los Reyes y CD Extremadura de la importancia de atravesar rachas tan positivas. Todos ellos, líderes de sus respectivos grupos, llegan al tramo final de la temporada con el objetivo del ascenso directo entre ceja y ceja.

El filial blanquiazul refleja estabilidad a base de resultados, pero sobre todo la construcción de una identidad permite hacer del sueño de la promoción una realidad cada vez más cercana.