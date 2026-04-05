La previa | El Fabril busca encarrilar el ascenso en Burgos

Domínguez en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga Quintana

Nueva final para el Fabril. Y más después de conocer el nuevo pinchazo del Oviedo ante el Numancia (0-0). Final, sin eufemismos. Porque los jugadores blanquiazules ya han demostrado estar más que preparados para asumir el reto que se les ha plantado delante: certificar el ascenso a Primera Federación sin rodeos, de forma directa y evitando el playoff. El filial deportivista no hace más que dar pasos agigantados hacia una nueva categoría y esta tarde (17.00 horas), buscará dar uno más. Esta vez en tierras castellanas, ante el Burgos B.

Echar la vista a la clasificación puede suponer un craso error. Segunda Federación ya ha dejado claro que es una competición que no entiende de rivales asequibles ni de superioridades. Y si no, que se lo digan a un Oviedo Vetusta que en las últimas jornadas se ha dejado puntos ante equipos de la zona alta, pero también de la más baja como el Valladolid Promesas, con el que empató (2-2), o el Rayo Cantabria, ante el que sucumbió en el tramo final de partido (1-0). Su último pinchazo, frente al Numancia (0-0), vuelve a suponer una oportunidad de oro para que el Fabril encarrile el ascenso a Primera Federación.

Mientras, el Fabril sigue a lo suyo. Y esta tarde tiene la posibilidad, no solo de sumar tres puntos que le acerquen a la promoción directa, sino de quitarse una pequeña espina que tiene clavada desde el inicio de 2026: los encuentros a domicilio. Arrancó el año goleando en los Anexos del José Zorrilla al Valladolid (0-4) y, desde aquel entonces, no ha hecho más que acumular empates lejos del Arsenio Iglesias. Cinco tablas consecutivas en las últimas cinco salidas.

Para colmo, el Burgos B parece haber despertado. Tarde, pero lo ha hecho. El conjunto dirigido por Alex Albístegui está inmerso en la lucha por la salvación. Está a siete puntos de los puestos que sirven para certificar la permanencia, por lo que ganar hoy es innegociable para que el equipo burgalés logre mantener la categoría.

La inercia del combinado blanquinegro en las últimas jornadas es positiva. De hecho, no conoce la derrota desde el pasado 1 de marzo, cuando cayó en Los Pajaritos ante el Numancia (2-0). Desde aquel partido, ha sumado ocho de doce, algo sobre lo que ya ha advertido Manuel Pablo en la rueda de prensa previa: "Es un equipo que sabe que está en una situación complicada, pero viene con una racha positiva, está apretando como todos los equipos".

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Siguen las bajas

El técnico grancanario tendrá que volver a ingeniárselas, tal y como hizo en la pasada jornada frente al Atlético Astorga. Por aquel entonces causaron baja por sanción Mario Nájera –vio la tarjeta roja contra el Lealtad Villaviciosa– y Noé Carrillo –cumplió ciclo de cartulinas amarillas–. Esta vez, el Fabril mantiene la ausencia de Nájera, al que le sancionaron con dos partidos, y recupera a Noé.

Sin embargo, la situación en el centro del campo sigue siendo la misma. Porque esta tarde, el que tendrá que cumplir sanción tras ver la quinta amarilla en la pasada jornada, será Enrique. De esta forma, Manuel Pablo cuenta con el mismo número de efectivos naturales para la medular: Dani Estévez, Noé y Papa Samsou.

Si algo ha demostrado el filial blanquiazul es que a estas alturas de la temporada ya no se arruga ante los contratiempos. Su entrenador ya hizo especial hincapié en la importancia de que todos estén enchufados: "Intentamos que todos estén conectados por situaciones como esta. Ellos lo saben, están confiados, con ganas y con ilusión. Eso les lleva a mostrar su mejor versión para el equipo".

Calculadora

Una victoria esta tarde de los blanquiazules permitiría llegar a la próxima jornada con la posibilidad de certificar el ascenso, siempre y cuando el filial carbayón se deje puntos contra el Marino de Luanco (domingo 12 de abril a las 17.00 horas).

Los nueve puntos que le hacían falta antes del empate del Oviedo pasan a ser siete. Y quedan quince en juego. Todo está en su mano.