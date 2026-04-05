La crónica | Remontada de campeón del Fabril en Burgos (1-4)

Jugadores del Fabril celebran uno de los goles ante el Atlético Astorga Quintana

Lucas Méndez. ADG. Burgos.

El Fabril, que acumula 18 jornadas sin perder, ya acaricia el billete a Primera Federación después de la gran victoria lograda en la Ciudad Deportiva de Castañares frente a un Burgos Promesas que apenas planteó oposición en los primeros minutos. De hecho, se adelantó pronto el filial burgalés con un tanto de Irian que no evitó la victoria del conjunto coruñés, que remontó con el doblete de Dipanda y las dianas de Domínguez y Mane, que culminó con un golazo su fenomenal actuación. Riazor puede ser testigo del éxito del elenco de Manuel Pablo el próximo domingo, con la UD Ourense, candidata al playoff como obstáculo para el ascenso.

Desde el pitido inicial trató de tener el mando el filial deportivista, que ya creó peligro en la primera jugada del encuentro. Una combinación de Fabi y Mane en la banda derecha desembocó en un centro de este último que no pudo aprovechar Dipanda, cuyo remate desde el interior del área se estrelló en la zaga local.

Por ese mismo sector, una incorporación de Pablo García acabó con una gran acción técnica del lateral, cuyo pase al área no halló rematador. A continuación, un robo de Fabi tras un mal despeje de la defensa local acabó con un remate suyo que provocó un córner que salvó con apuros Monedero, portero del filial burgalés.

Parecía todo controlado por el cuadro coruñés, pero un cambio de banda hacia la izquierda habilitó a David, el lateral izquierdo del Burgos Promesas, que se quedó solo ante Marqués para asistir a Irian, que marcó a puerta vacía. Otro balón en la izquierda estuvo a punto de ser aprovechado por Willian, que se entretuvo y permitió el despeje de la defensa del conjunto fabrilista.

Antes del cuarto de hora de juego tuvo el empate el filial coruñés, pero el remate de Dipanda en el interior del área se estrelló en el larguero. Más cerca estuvo Fabi, que perdonó un mano a mano ante Monedero tras una gran acción colectiva. El que no falló a continuación fue Dipanda, que firmó el tanto de la igualada al aprovechar un pase desde la izquierda.

A la contra había estado a punto de hacer el 2-1 Irian, pero se encontró con Aarón, que detuvo el avance del delantero local. Fueron los mejores minutos del Burgos Promesas, que se fue diluyendo ante el empuje del equipo herculino, pero que pudo recuperar la iniciativa en el marcador con un centrochut desde la derecha que estuvo a punto de sorprender a Marqués.

Sin embargo, el conjunto coruñés fue recuperando terreno y volviendo a crear peligro. De hecho, Fabi volvió a firmar un gran disparo que se fue alto antes del parón de hidratación tras el ecuador del primer periodo. Se reanudó el choque y Aarón fue sustituido por Quique en el Fabril, que pudo hacer el 1-2 a balón parado.

Tanto va el cántaro a la fuente que llegó otro tanto coruñés al cabecear Dipanda un centro desde la izquierda. Incluso pudo llegar el tercero, pero Mane perdonó en tiempo de compensación, tras recibir de Dipanda, el mano a mano con Monedero, que mantuvo el 1-2 al descanso. Apenas un disparo desviado de Jesús fue la última ocasión local en el primer acto.

Siguió haciendo daño el conjunto dirigido por Manuel Pablo y Fabi estuvo a punto de hacer el 1-3, pero no pudo aprovechar una asistencia de Noé y remató fuera por poco. Quien no perdonó poco después fue Domínguez, que marcó a placer con un disparo raso después de recibir un pase de Mane desde el costado diestro.

Cerca del ecuador del segundo tiempo, Dipanda, muy activo durante el choque, tuvo la sentencia, pero erró en su golpeo. También Iker Gil, que acababa de saltar al terreno de juego, estuvo a punto de marcar, pero no pudo precisar con una volea que le salió con poca potencia y acabó en las manos de Monedero sin problemas.

Trató Álex Albístegui de cambiar el rumbo del choque y dio entrada a Ethan y Salva para ganar presencia en el área de Marqués. No obstante, fue Lecic quien estuvo a punto de marcar en una jugada con varios rebotes. El 1-4 definitivo lo marcó en el tiempo añadido Mane con un golpeo descomunal en una falta que se coló por la escuadra del marco local.

Burgos B 1 - 4 Fabril

Burgos Promesas: Monedero; Rastrilla, Tejedor, Hugo Pascual, David; Hugo Cuenca (Ethan, min. 58), Lecic, Jan (Salva, min. 58); Jesús (Sagredo, min. 77), Irian y Willian.

Fabril: Marqués; Pablo García (Mario, min 66), Aarón (Quique, min. 27), Samu, Iker Vidal; Noé, Dani Estévez (Niang, min. 73); Fabián (Héctor, min. 66), Domínguez (Iker Gil, min. 73), Mane; y Dipanda.

Goles: 1-0 Irian (min. 8). 1-1 Dipanda (min. 19). 1-2 Dipanda (min. 34). 1-3 Domínguez (min. 52). 1-4 Mane (min 91).

Árbitro: Sarabia Caro (Comité riojano).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 del Gruo 1 de Segunda Federación disputado en la Ciudad Deportiva de Castañares ante 100 espectadores.