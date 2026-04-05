El Fabril puede certificar el ascenso en la próxima jornada, pero no celebrar sobre el verde de Riazor

Enrique y Areosa celebran un gol en la presente campaña Quintana

El Fabril sigue sin levantar el pie del acelerador. Después de ganar en Burgos, los blanquiazules casi pueden tocar el ascenso a Primera Federación con la punta de sus dedos. El nuevo tropiezo del Oviedo Vetusta, esta vez ante el Numancia (0-0), sumado a la victoria del filial coruñés, permite que la distancia se amplíe ahora hasta los nueve puntos. Y solo quedan doce en juego.

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De esta forma, el conjunto dirigido por Manuel Pablo podría celebrar la promoción directa más pronto que tarde. Sin ir más lejos, cabe la posibilidad de que se dé en la próxima jornada. No obstante, tienen que darse dos condiciones: la primera, que el Fabril gane a la UD Ourense en Riazor (domingo a las 12.00 horas); la segunda, que el Oviedo Vetusta no sume los tres puntos ante el Marino de Luanco (domingo a las 17.00 horas). El horario jugará un factor determinante en la jornada. Y es que, pase lo que pase, el filial deportivista no podrá celebrar el ascenso sobre el verde de Riazor. Como mucho, lo podrá festejar en diferido, siempre y cuando el equipo carbayón empate o pierda en tierras asturianas.

Tranquilidad

La situación parece inmejorable para el combinado entrenado por Manuel Pablo. Solo una carambola podría privar a los blanquiazules de alcanzar la Primera Federación de forma directa. Y más aún después de certificar en la tarde de ayer la jornada número 18 sin conocer la derrota de forma consecutiva.

La UD Ourense no va a poner las cosas sencillas. El equipo comandado por Borja Fernández llegará a Riazor después de dar un golpe sobre la mesa en el Grupo 1 al vencer a la Gimnástica Segoviana con un tanto en el tiempo de añadido. Los tres puntos cosechados permiten a la escuadra ourensana mantenerse firme en los puestos de playoff y recortar además puntos con la propia Segoviana, a la que ya ha igualado con 48 puntos, e incluso con el Oviedo Vetusta, al que tiene a solo seis.

No obstante, el Fabril ha demostrado saber lidiar con la presión que puede suponer tener el ascenso tan cerca. Y más aún bajo el calor de su afición, donde se ha hecho tan fuerte que no conoce la derrota desde el pasado 23 de noviembre, cuando cayó ante la Gimnástica Segoviana (1-0). De hecho, esa buena dinámica en su propio feudo se refleja en la clasificación, en la que ya es el mejor local del Grupo 1 merced a 35 puntos de 45 posibles.

Son varias balas las que tiene en su recámara el filial herculino. Pero la competitividad del grupo hace presagiar que sellar el ascenso cuanto antes, es el objetivo principal. Riazor será el próximo paso.