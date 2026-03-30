Así están las cuentas del ascenso a Primera Federación: el Fabril podría celebrarlo en Riazor

Jugadores del Fabril celebran uno de los goles ante el Atlético Astorga Quintana

Es el momento de sacar la calculadora. Aunque muchos huyan de los números, la recta final parece que empuja a tirar de cálculos. Sobre todo cuando hay un posible ascenso del Fabril a Primera Federación de por medio, con una pequeña probabilidad de certificarlo en ese escenario en el que muchos sueñan con jugar alguna vez: Riazor.

El Fabril aprovechó de la mejor forma el último pinchazo del Oviedo Vetusta. El conjunto carbayón cayó ante el Rayo Cantabria (1-0) y al filial blanquiazul se le plantó delante la oportunidad de ampliar su distancia hasta los siete puntos. Goleó al Atlético Astorga (3-0) en un partido completo que certificó su buen momento.

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Y es ahora, a falta de cinco jornadas para el remate de la Segunda Federación, cuando toca echar cuentas. Porque el conjunto dirigido por Manuel Pablo tiene el ascenso en su mano. No depende de ningún otro equipo para jugar en Primera Federación en la próxima temporada.

Quedan quince puntos en juego. El Fabril llega a este momento con 6o unidades y el Vetusta, con 53. Son siete de ventaja sobre el filial azulón, una distancia que permitirá al equipo deportivista certificar el primer puesto —el único que tiene el premio de la promoción directa— sí o sí consiguiendo nueve de esos quince para certificar el primer puesto. Esto se debe a que los ocho se convertirían en nueve en caso de empate a puntos entre los dos, pues el Oviedo B tiene el golaveraje particular a su favor –ganó en el Campo Arsenio Iglesias 1-0 y empató 1-1 en El Requexón–.

Entra en juego, por lo tanto, la posibilidad de lograr ese ascenso en Riazor. La escuadra herculina recibirá a la UD Ourense en el feudo blanquiazul en la jornada 31 (12 de abril a las 12.00 horas). Hay varias posibilidades para que eso se dé, aunque todas se resuman en lo mismo: que el Fabril haga pleno en las dos próximas jornadas –ante el Burgos B y el propio Ourense– y que el Oviedo sume como máximo tres puntos –frente al Numancia y al Marino de Luanco–. Con ese bagaje, el equipo dirigido por Manuel Pablo se colocaría con 66 puntos a falta de tres jornadas, mientras que el Vetusta ya solo podría hacer 65 hasta el final de la liga regular. Una distancia insalvable.

En diferido

No obstante, existe la probabilidad de que el filial deportivista no pueda celebrar el salto de categoría en Riazor, pero sí lo haga el mismo día en que recibe a la UD Ourense. Si el Oviedo Vetusta suma los tres puntos ante el Numancia y el Fabril gana al Burgos B, la posibilidad de ascenso seguiría existiendo todavía en la jornada jornada 31. Pero los pupilos de Manuel Pablo no podrán celebrarlo en el césped.

Y es que ambos equipos jugarán el domingo 12 de abril, pero en distinto horario. Por un lado, los blanquiazules competirán a las 12.00 horas. Por el otro, el encuentro de los azulones ante el Marino de Luanco no arrancará hasta las 17.00 horas.

De este modo, si el combinado entrenado por Manuel Pablo logra los tres puntos ante la UD Ourense, tendría que estar pendiente de la retransmisión del partido del Oviedo y esperar su derrota. En el caso de que el equipo asturiano sume, el Fabril estaría obligado a esperar al menos una semana más.

Así es que, para celebrar el ascenso en Riazor en cuanto el colegiado indique el pitido final, solo sirve que el Deportivo B gane al Burgos primero y a la UD Ourense después y que el Oviedo pierda ya contra el Numancia este próximo fin de semana.

Sin prisa y sin pausa

Certificar el ascenso a Primera Federación sobre el verde de Riazor suena tentador. Sin embargo, la precipitación y el ansia pueden jugar una mala pasada. Sobre todo porque el Fabril tiene varias balas en su recámara y apurar demasiado en una carrera de fondo a veces es contraproducente.

De esas cinco jornadas que quedan ahora en el buzón de pendientes, dos las disputará bajo el calor de su afición. Donde ha demostrado, sobre todo en la segunda vuelta, hacerse más fuerte que ningún otro equipo. Con el triunfo ante el Atlético Astorga, son ya ocho los partidos seguidos que el filial blanquiazul sumó de tres como local.

UD Ourense y Valladolid Promesas son los dos rivales que tienen que visitar tierras herculinas. De ganar ambos, el Fabril sumaría seis puntos de los ocho que necesita para promocionar de categoría, aun ganando el Oviedo Vetusta sus respectivos encuentros.

La competición encara su recta final y en la hoja de ruta del Dépor B quedan los siguientes rivales: Burgos B, UD Ourense, Salamanca, Valladolid Promesas y Real Ávila; en la del Oviedo B: Numancia, Marino de Luanco, Bergantiños, Gimnástica Segoviana y Langreo. El filial carbayón no puede fallar y el blanquiazul depende de sí mismo para lograr ser equipo de Primera Federación y poner así el broche de oro a la temporada.