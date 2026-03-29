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Cantera

Manuel Pablo: "Hoy no podíamos confiarnos, sobre todo sabiendo los resultados"

El técnico del Fabril se mostró satisfecho después de "un partido muy completo" 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
29/03/2026 19:52
Manuel Pablo en el partido ante el Rayo Cantabria
Manuel Pablo en Abegondo
Javier Alborés
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Al término del encuentro, Manuel Pablo se mostró satisfecho. La victoria ante el Atlético Astorga deja al Fabril en una posición muy cómoda merced a los siete puntos de colchón con respecto al Oviedo Vetusta. Aun así, el técnico grancanario reconoce que no hay que confiarse y que el equipo tiene que seguir en la misma línea. Además, demostró orgullo por la capacidad de sobreponerse a bajas importantes como las de Hugo Ríos, Nájera o Noé.

Fabril-Atlético Astorga

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Valoración. "Estoy muy contento porque creo que hemos hecho un partido para estar tranquilos, de tener paciencia, de buscar situaciones en las que podíamos hacerles daño. Una vez que se ha abierto el partido, hemos sabido seguir manteniendo la misma calma, mantener el partido. No nos confiamos. Creo que hemos hecho un partido muy completo".

Importancia de hacer el primero. "Sabíamos que era un equipo que se juntaba mucho en repliegue bajo y que teníamos que tener esa paciencia, no desesperarnos. Hemos tenido varias llegadas, sobre todo por el lado de Mane. Ahí sí que hemos abierto alguna puerta y hemos tenido alguna situación de remate. Pero bueno, está claro que ante estos equipos tienes que no cometer errores para que no puedan aprovecharse de ellos. Sobre todo seguir en el partido hasta el final, porque era un equipo que venía con una muy buena dinámica. Nosotros estábamos haciendo las cosas bien y teníamos que evitar confiarnos".

Fondo de armario. "Trabajamos a un nivel intenso todos. Intentamos que todos estén conectados por situaciones como esta. A partir de ahí, la identidad del equipo, yo creo que siempre es reconocible. Ellos lo saben, están confiados, con ganas y con ilusión. Eso les lleva a mostrar su mejor versión para el equipo".

A siete puntos del Oviedo Vetusta. "Es importante, pero tenemos que seguir. En el partido de hoy, sobre todo sabiendo los resultados, no podíamos confiarnos, no podíamos equivocarnos. El equipo ha hecho un partido muy bueno, ha estado siempre metido, ha hecho presiones altas, mucho juego combinado y no se ha desesperado. Necesitábamos un partido así también, porque últimamente en casa nos costaba cerrar los partidos con el 2-0. Hoy hemos sido muy continuistas en todo y al final hemos podido resolver bien".

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