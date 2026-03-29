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Cantera

La previa | El Fabril busca el octavo triunfo seguido en el Arsenio Iglesias

El filial blanquiazul recibe a un Astorga que llega tras cinco jornadas sin conocer la derrota 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
29/03/2026 04:10
Aarón Sánchez en el encuentro ante el Lealtad Villaviciosa
Aarón Sánchez en el encuentro ante el Lealtad Villaviciosa
Carlota Blanco
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La renovación de Manuel Pablo hasta 2028 se merece una celebración a la altura. Y qué mejor oportunidad que la que tiene esta tarde el Fabril, en su propia casa y delante de su gente. Porque sumar hoy tres puntos ante el Atlético Astorga (17.00 horas) supone dar un paso más hacia el ascenso a Primera Federación. Uno de los grandes.

Antes jugará el Oviedo Vetusta (12.30 horas), su mayor oponente en la carrera por lograr la promoción. Lo hará a domicilio, en el feudo de un Rayo Cantabria que pelea por salvar la categoría.

La ventaja la tiene el filial blanquiazul. Cuatro puntos le distancian de los azulones. Suficientes para depender de sí mismo e incluso tener en la recámara una bala de sobra, por lo que pueda pasar. Pero si algo caracteriza al Fabril es la fiabilidad, sobre todo desde el inicio de año. Todavía no conoce la derrota en el 2026 merced a siete victorias y cinco empates. Los triunfos llegaron todos en el Campo Arsenio Iglesias como prueba inequívoca de su solidez como local.

Y para solidez la que ha mostrado el Atlético Astorga en las últimas jornadas. El combinado entrenado por José Luis Lago ha sumado trece de los últimos quince puntos posibles. El único encuentro que no ha logrado ganar ha sido el de la jornada pasada, frente a una Gimnástica Segoviana (2-2) que ve cómo el liderato se le pone cada vez más complicado. Más aún mientras el Fabril mantenga el acelerador pisado a fondo.

Problemas en la medular

El filial deportivista tendrá que anteponerse a las bajas con las que afronta el encuentro de esta tarde. Ausencias de peso como las de Noé –cumplirá sanción por ver la quinta amarilla en la jornada pasada– o Nájera –con dos partidos de sanción tras la expulsión ante el Lealtad Villaviciosa–. A ellos se suma la incógnita de un Garrido que cayó lesionado frente a la Segoviana. Se reducen así las opciones en la medular, con Estévez, Enrique y Papa como opciones naturales. No sería de extrañar que, en la lista de convocados, figurasen jugadores del Juvenil A como Lucas Castro o Álvaro Fraga.

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No serán para menos las bajas del Astorga, que no podrá contar con tres de sus indiscutibles en la línea defensiva: Ceinos, Jesu y Manso cumplirán ciclo de sanción. La balanza se iguala así para dos equipos con los objetivos muy claros. El Astorga, meterse de lleno en la lucha por el playoff; el Fabril, mantenerse sólido en el liderato.

Alineaciones probables

Fabril: Hugo Ríos; Iker Vidal, Samu, Aarón, Teijo; Dani Estévez, Enrique, Pablo Cortés; Mane, Dipanda, Fabi.

Atlético Astorga: Llamazares; Sergio Fernández, Pedro Augusto, Jorge Selles, Jonatan Lopes, Aleixo; Albertín, Kante; David Álvarez, Ayoub, Nistal.

Árbitro: Eduardo Rodríguez (c. asturiano).

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