La crónica | El Fabril cumple con lo suyo y ya es más líder (3-0)

Fabril-Atlético Astorga Quintana

La octava victoria consecutiva en el Arsenio Iglesias. 17 jornadas seguidas sin conocer la derrota. El Fabril busca el ascenso a Primera Federación a un ritmo trepidante. Areosa, Dipanda y Mane marcaron ante el Atlético Astorga para trasladar la superioridad mostrada sobre el verde al marcador (3-0). Ahora la competición entra en la recta final. Quedan cinco partidos en juego, quince puntos, y el combinado dirigido por Manuel Pablo tiene un margen de siete.

El Fabril se plantó delante del Atlético Astorga con la ventaja de conocer el resultado de su inminente perseguidor en la tabla clasificatoria. El Oviedo Vetusta sufrió su cuarto pinchazo consecutivo, esta vez ante el Rayo Cantabria (1-0), para dar más alas todavía al filial blanquiazul.

La primera sorpresa saltó en cuanto el Deportivo dio a conocer la alineación. A las bajas sensibles, pero ya conocidas de Noé y Nájera —ambas por sanción—, se sumó la de Hugo Ríos. Bajo palos se ubicó Alejandro Marqués, mientras que, para sustituir a los dos sancionados, Manuel Pablo optó por Enrique y Estévez y reubicó a Domínguez como mediapunta.

Las ausencias de peso, sumadas a las buenas dinámicas de ambos conjuntos, hacían presagiar un encuentro igualado. El Astorga pisaba el Arsenio Iglesias con el objetivo de alargar su buena racha y de sumar tres puntos que le permitiesen meterse de lleno en la lucha por el playoff. Y lo dejó claro desde los primeros compases. Formó un entramado defensivo de esos que suelen desesperar al Fabril. Líneas juntas y equipo replegado dispuesto a esperar el error blanquiazul para salir disparado hacia el área rival.

No obstante, las ocasiones claras las acumuló el filial deportivista. Enrique y Estévez, dos jugadores a los que les gusta aparecer en los mismos espacios y controlar de una forma similar, demostraron entenderse. Ambos se convirtieron en dos engranajes capaces de encajar para hacer funcionar el juego del Fabril.

Premio doble

Tanto acercamiento encontró su premio poco antes de llegar al descanso. Dani Estévez pidió penalti por una posible mano dentro del área, pero el colegiado no lo vio así. Y en la misma acción, Mane fue derribado. Areosa no desaprovechó la oportunidad desde los once metros y puso al Fabril a mandar en el electrónico con un disparo ajustado al palo izquierdo, imposible para Llamazares.

Parecía que no podía haber mejor noticia que la de marcharse a vestuarios con ventaja en el marcador. Hasta que Dipanda replicó la presión que le surtió efecto en la jornada pasada, ante el Lealtad Villaviciosa. Robó, encaró y alargó su buen momento goleador. Tres goles en dos partidos para el delantero camerunés y doble mazazo para un Astorga que estuvo lejos de inquietar a Marqués.

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El conjunto herculino encontró en la posesión su mejor aliado para defender el resultado. Sin renunciar a buscar el tercero, los blanquiazules se hicieron con la manija a base de control. Merced a esa estabilidad, Enrique comenzó a hacer de las suyas. Sacó a pasear una de sus mejores virtudes: los pases entre líneas. Envió varios exitosos capaces de desbaratar el armazón defensivo rival.

El Astorga se limitó a quitarse el balón de encima. Sus atacantes fueron capaces de bajar alguno de esos despejes, pero cualquier intento de acercamiento era frustrado por la zaga fabrilista. La comodidad del partido permitió incluso que Manuel Pablo le diese minutos a un Iker Gil que cada vez llama con más fuerza a la puerta del filial deportivista.

Colofón final

El delantero del Juvenil A se quiso unir a la fiesta. Pudo hacerlo como autor del tercero, pero tuvo la templanza suficiente como para levantar la cabeza y ver cómo Mane acompañaba la jugada desde atrás. El senegalés, en una posición más ventajosa para rematar a puerta vacía, recibió y, de primeras, selló la victoria.

En la próxima jornada, el conjunto entrenado por Manuel Pablo tratará de mantener la buena dinámica ante un Burgos B (domingo a las 17.00 horas) que ve la permanencia cada vez más lejos.