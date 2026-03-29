¿Estuviste presente en la victoria del Fabril ante el Atlético Astorga? Búscate en nuestra galería

Cantera
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La afición blanquiazul pudo disfrutar de un sólido triunfo del filial deportivista (3-0)
1.
Afición en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga
El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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Afición en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga
El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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Afición en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga
El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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Afición en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga
El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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Afición en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga
El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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Afición en el encuentro entre Fabril y Atlético Astorga
El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
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Quintana
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Quintana
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
Quintana
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
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El deportivismo pudo disfrutar de una sólida victoria del filial blanquiazul (3-0)
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