El Oviedo Vetusta pincha de nuevo y le pone en bandeja el ascenso al Fabril

Lance del juego en el partido entre Rayo Cantabria y Oviedo Vetusta @Cantera1926

El inminente perseguidor del Fabril en la clasificación y, por ende, su mayor competidor en la lucha por el ascenso a Primera Federación atraviesa su peor momento de la temporada. Con la derrota de esta mañana, el Oviedo Vetusta suma su cuarta jornada consecutiva sin conocer la victoria. Y no hay mayor beneficiado de esa mala dinámica que el filial deportivista.

Esta vez, el conjunto carbayón cedió en su visita al Rayo Cantabria. El encuentro se encaminaba hacia el empate cuando, en el minuto 84, Diego Espinosa cometió una falta en área propia. El colegiado de la contienda no lo dudó y señaló la pena máxima. Ocasión de oro para el equipo verdiblanco e, indirectamente, también para el Fabril. El encargado de tirar el penalti fue Diego Díaz. Y no falló. Puso el 1-0 a falta de cinco minutos para el final, un resultado que no se movió.

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Así el Rayo Cantabria sumó tres puntos que le acercan a la salvación. Y el combinado dirigido por Manuel Pablo, que juega esta tarde a las 17.00 horas ante el Atlético Astorga, ganó la oportunidad de aumentar todavía más la distancia con el Oviedo Vetusta. De ganar hoy, los blanquiazules se marcharían hasta los 60 puntos, a siete del filial azulón.

Una vez se supere la presente jornada, quedarán solo cinco partidos por disputarse. O lo que es lo mismo, quince puntos.