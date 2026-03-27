Manuel Pablo y su renovación: "Nunca me planteé otra posibilidad, esta es mi casa"

Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad QUINTANA

Manuel Pablo, técnico del Fabril, compareció en la mañana de este viernes en Abegondo en la previa del encuentro de su equipo ante el Atlético Astorga (domingo, 17.00 horas). El canario habló sobre el encuentro, pero sobre todo comentó su reciente renovación hasta el año 2028, oficializada en la tarde-noche del pasado jueves.

Proceso de renovación. “Tranquilo, como estaba antes de firmar. Sabía que la temporada avanzaba y terminaba contrato, pero estaba tranquilo. Empezamos a hablar en diciembre y enero. Y en ese sentido, hasta que ha sucedido he estado siempre centrado en lo que tenía, en hacer las cosas bien y ha sido un paso normal. No me ha sorprendido”.

Nuevo paso. “Se trata de seguir contento, seguir en mi casa, seguir intentando sacar rendimiento a los chavales. Todo cosas positivas. Estaba muy tranquilo, siempre ha habido buena sintonía con el club y estaba centrado en lo que tenemos en la mano. No me desesperaba en nada. Estaba con mucha tranquilidad”.

Otras ofertas. "Nadie me ha llamado. Pero sí tenía claro que si podía continuar aquí… es mi casa, llevo toda la vida aquí a nivel profesional. Me siento a gusto aquí, con lo que veo, trabajando con los chavales y poder sacarle rendimiento a toda esa materia prima. Estaba con mucha tranquilidad y pensaba que ese paso se podía dar porque las cosas están saliendo bien. Solo pensaba en tener la estabilidad que estoy teniendo ahora y seguir creciendo. Si se puede dar aquí mejor, pero nunca me plantee la posibilidad de que pudiera haber otra cosas. Porque, en cierto sentido, también busco estabilidad. Lo que tenga que venir, vendrá”.

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Atlético Astorga. “Es un equipo que lleva una buena racha: de los últimos ocho partidos ha ganado seis, de los que más ha hecho con nosotros. Se juntan bien y en ataque, sin tener un juego vistoso, sí sacan mucho rendimiento a sus situaciones ofensivas. Nos va a exigir paciencia, es un equipo que repliega bien y se juntan mucho. También tienen bajas. A nosotros nos toca buscar la manera de hacer daño y no desesperarnos si encontramos un bloque muy bajo”.

Ventaja en el liderato. “Con mucha normalidad. Sin cambiar hábitos, centrándonos en el día a día, en el rival… buscando las distintas fórmulas para solventar los compromisos”.

Ante el Ourense en Riazor. “Los jugadores están alegres. Querían poder disfrutar de un día de Riazor, creo que es un contra un rival que está haciendo las cosas bien, un rival que trae gente… Espero que sea un día bonito y que anime al equipo. Estaban deseando poder tener el calor”.