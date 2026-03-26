Manuel Pablo seguirá en el Fabril dos años más

Manuel Pablo renovacion

Acelera el Deportivo en la concreción de sus bases de futuro. Si en la tarde-noche de este jueves el club anunció la renovación del director de fútbol, Fernando Soriano, por tres temporadas, la noticia ha venido acompañada de otra ampliación de contrato: la de Manuel Pablo con el Fabril.

El técnico continuará como principal responsable del filial hasta el año 2028, en lo que supone un refuerzo de "la continuidad del proyecto de su filial, consolidando una línea de trabajo basada en la estabilidad, el desarrollo de talento y la identidad propia", tal y como apuntó el club en su escueto comunicado.

De esta manera, Manuel Pablo apunta a cumplir cuatro temporadas en el filial -si nada se tuerce-, al que llegó en el mes de noviembre del 2024 ante el ascenso del entonces técnico del Fabril, Óscar Gilsanz, al primer equipo del Deportivo.

Desde entonces su acceso al banco del Fabril, el segundo equipo del Deportivo ha disputado un playoff de ascenso a Primera RFEF -quedó eliminado en semifinales contra el UCAM- y esta temporada marcha líder de su grupo de Segunda RFEF con cuatro puntos de ventaja.

Previamente, el canario entrenó a las generaciones de juveniles que llegaron tras la consecución de la Copa de Campeones en el año 2020. También dirigió al Deportivo sub-20 que, como consecuencia de ese título nacional, disputó la Youth League en la temporada 2020-21.