Los daños colaterales del triunfo ante el Lealtad: el Fabril pierde a Nájera y a Noé

Momento en el que Nájera y Felgueroso se encaran, acción que propició la expulsión del riojano Carlota Blanco

Nadie dijo que el ascenso a Primera Federación fuese un premio que se consigue fácil. Todo lo contrario. La igualdad de la categoría en la que milita el Fabril obliga a apretar los dientes hasta el final. Ahora bien, el pasado domingo, el filial deportivista dio un paso más hacia la meta. Uno de los grandes después de conocer el pinchazo del Oviedo Vetusta en el feudo del Valladolid B (2-2).

El Fabril resiste con uno menos ante el Lealtad y asesta otro golpe al liderato (3-1) Más información

Los tres puntos cosechados ante el Lealtad Villaviciosa permiten al conjunto dirigido por Manuel Pablo mantener el liderato y aumentar su colchón hasta los cuatro puntos. No obstante, el triunfo dejó dos daños colaterales que el equipo tendrá que asumir, como mínimo, en la próxima jornada, frente al Atlético Astorga (domingo 29 de marzo, a las 17.00 horas en el Campo Arsenio Iglesias).

La primera consecuencia imprevista llegó en el minuto 11, cuando Nájera se encaró con Felgueroso. El colegiado no dudó: tarjeta roja para el jugador del Fabril y amarilla para el del Lealtad. Más tarde, en el acta, recogió lo siguiente: "En el minuto 11, el jugador (7) Nájera León, Mario, fue expulsado por encararse con un jugador rival, chocando su frente con la nariz de este y empujarlo con ambas manos a la altura del pecho con uso de fuerza excesiva, derribándolo. El balón no se encontraba en juego".

Como mínimo, la acción le costará un partido. Habrá que esperar a la resolución de las sanciones, que sale este miércoles, para conocer si el gesto tendrá consecuencias más allá del encuentro ante el Astorga. Tras el partido, Manuel Pablo reconocía su asombro por la reacción de un jugador como Nájera: "Es rara en él. Se ha equivocado totalmente".

Solo doce minutos después de que el riojano fuese expulsado del terreno de juego, Noé veía la cartulina amarilla por golpear a un rival con su brazo derecho mientras conducía el esférico. La quinta de la temporada. Por lo tanto, el próximo domingo tendrá que cumplir sanción.

Pierde así el técnico grancanario a dos de sus principales baluartes. Ambos forman parte de los indiscutibles en el once inicial del filial coruñés y asumen una responsabilidad ofensiva que pocos pueden reemplazar. Nájera es, junto a Bil, el máximo goleador del equipo merced a doce dianas, además de aportar dos asistencias; Noé suma dos tantos y otros tantos pases de gol.

Mario Nájera comanda un vuelo con destino a Primera RFEF Más información

Pocas opciones

Entre lesiones y sanciones, la medular del Fabril se ve más damnificada que nunca. A las bajas por problemas físicos de Manu Ferreiro y Jaime Garrido se suman ahora las ausencias de Noé y Nájera. De esta forma, solo Enrique, Dani Estévez y Papa Samsou estarán disponibles para medirse al Astorga, a menos que Garrido se recupere a tiempo.

A ellos se podrían unir jugadores del Juvenil A como Lucas Castro o Álvaro Fraga. Manuel Pablo no ha tenido reparo en dar minutos a jugadores de la plantilla dirigida por Miguel Figueira siempre que fuese necesario. Sin ir más lejos, el pasado domingo, Iker Gil jugó su tercer partido con el Fabril.

El filial blanquiazul ya ha demostrado ser capaz de sobreponerse a los inconvenientes que han aparecido por el camino. Este será uno de los más complicados, pero al fin y al cabo, solo uno más.