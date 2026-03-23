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El Fabril-UD Ourense se disputará en Riazor

El feudo blanquiazul acogerá el derbi gallego de la jornada 31 de Segunda Federación

Bea Arrizado
Bea Arrizado
23/03/2026 16:45
Mane en la ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera Federación de la temporada pasada
Mane en la ida de semifinales del playoff de ascenso a Primera Federación de la temporada pasada
Carlota Blanco
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El Fabril vuelve a Riazor. Y lo hará para sortear una piedra más en su camino hacia el ascenso a Primera Federación. El encuentro correspondiente a la jornada 31, ante la UD Ourense, tendrá el feudo blanquiazul como escenario.

Tal y como ha anunciado el club coruñés, el derbi gallego está fijado para el domingo 12 de abril a las 12.00 horas. Antes, el conjunto dirigido por Manuel Pablo tendrá que afrontar otros dos envites ligueros: contra el Atlético Astorga el próximo domingo a las 17.00 horas en el Campo Arsenio Iglesias y frente al Burgos B en el Campo de Fútbol de Castañares.

Mientras, la UD Ourense buscará llegar al derbi, como mínimo, manteniendo el cuarto puesto en el que está ahora. Para ello, tendrá que superar con éxito dos escollos: el Marino de Luanco en tierras asturianas y la Gimnástica Segoviana, en O Couto.

No será la primera vez que el Fabril pise Riazor. La última vez que lo hizo fue para disputar el playoff de ascenso a Primera Federación, concretamente en la ida de la semifinal. En aquella ocasión se midió al UCAM Murcia con un resultado de 0-0. Ya en la vuelta, el equipo murciano apeó al filial blanquiazul tras vencer por 3-1.

El Deportivo busca que la afición responda igual que lo hizo por aquel entonces, cuando más de 5.500 personas estuvieron presentes para animar a los fabrilistas.

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