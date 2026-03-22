Manuel Pablo: “La reacción de Nájera es rara en él, pero se equivoca totalmente”

Manuel Pablo en el partido ante el Lealtad Carlota Blanco

Manuel Pablo, técnico del Fabril, valoró la victoria por 3-1 ante el Lealtad en un partido con muchos cambios de guion imprevistos. El preparador canario lamentó las “acciones negativas que ellos mismos se provocan“, en referencia a la expulsión de Mario Nájera y alabó el trabajo de un Dipanda al que “le pido lo mismo que a Bil Nsongo“.

Valoración. “Creo que hemos arrancado bien, pero a partir de la expulsión se ha complicado. Hemos mantenido más o menos el orden, pero al estar con uno menos cada vez te hundes más. El gol en la segunda parte nos ha dado oxígeno. Después, con su expulsión, se ha vuelto a igualar todo. Hemos tenido ocasiones para irnos más tranquilos. Al final ellos también generaron varias situaciones de peligro. Hay que aprender de las acciones negativas que nosotros mismos nos provocamos. No podemos entrar en esas acciones“.

Expulsión. “La reacción de Nájera es rara en él. Se ha equivocado totalmente. Hemos estado ordenados, pero ellos llegan mucho por banda y generan muchas llegadas con centros que provocan incertidumbre“.

Resistencia. “Hemos tapado bien sus circulaciones de balón, les ha costado llegar Cuando llegaban a banda sufríamos un poco porque no puedes estar a todo con uno menos. Nos hemos juntado mucho y lo hemos resuelto bien. Nos ha costado encontrar transiciones porque estábamos muy ahogados. El gol en la segunda les hizo daño“.

Sin cambios tras la expulsión. “Teníamos a Dipanda para atacar los espacios y juntamos a Domínguez con gente por dentro para robar y tratar de transitar rápido. El cambio de Mane fue para buscar más velocidad por fuera en esas acciones para conseguir hacer ese daño que ha hecho con el gol. No pensaba que fuese a salir tan bien, pero era lo que buscábamos“.

Mane. “Durante la semana ha habido muchos jugadores en duda sobre el estado físico. Han trabajado bien, pero a partir de la expulsión entendíamos que necesitábamos algo más de velocidad para no estar todo el rato hundidos“.

Dipanda. “Para cualquier delantero es importante tener situaciones y marcar. En el primer gol presiona muy bien y en el segundo llega bien. Él trabaja mucho y ha acabado desfondado. No podía más. Siempre le pedimos que esté en el área. Igual que a Bil Nsongo, aunque tengan distintas características“.

Ventaja. “Estamos ahí. Siempre en esa lucha. Estamos viendo que se complica para todos. Tenemos que seguir en esta línea. Para ela próximo jornada vamos a perder dos jugadores importantes como son Nájera y Noé... Hay que seguir entrenando y mejorando. La gente que viene participando menos tiene que seguir apretando a los demás. Vamos a ver que podemos hacer para el próximo partido“.

Abegondo. “Estamos fuertes en casa. Nada es fácil. Ahora nos viene el Atlético Astorga, con una racha muy positiva. Están con opciones de playoff cuando hace siete semanas peleaban por el descenso. No nos podemos confiar“.