La previa | El Fabril no quiere despistes en su camino hacia el ascenso

Los jugadores del Fabril celebran uno de los goles en la victoria ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

El Fabril dejó atrás la última curva del circuito con una muy buena imagen en un partido exigente al que hoy, a partir de las 17.00 horas en Abegondo, busca dar continuidad ante un Lealtad del que desconfía por diferentes razones.

Además de sumar un meritorio empate la pasada jornada en el campo de la Gimnástica Segoviana, tercer clasificado del campeonato, logró aumentar su ventaja respecto al Oviedo Vetusta, principal y único perseguidor en la carrera por el ascenso a Primera Federación. Un punto que sumó el filial blanquiazul contra uno de los rivales más complicados en las siete jornadas restantes, así lo admitió el propio Manuel Pablo, y que no consiguió hacerlo el conjunto carbayón en El Requexón ante el Real Ávila (0-2).

La distancia aumentó y, tras un fin de semana propicio, ahora toca confirmar la ola del positivismo con una victoria este domingo a las 17.00 horas en Abegondo. Esta vez ante un equipo asturiano, la criptonita que se le resiste a los de coruñeses, sobre todo cuando le ha tocado desplazarse hasta el Principado. En los siete encuentros disputados contra los vecinos del norte (solo le falta jugar el duelo de la segunda vuelta precisamente contra el Lealtad), solo una vez se llenaron los bolsillos con los tres puntos. El Langreo ha sido y es, por lo menos hasta ahora, la única víctima de Asturias tras caer por 2-0 en su visita al Dépor Training Center.

Los antecedentes no acompañan, el momento sí. La juventud no le pesa a un Fabril que ya ha demostrado saber competir estando en la cabeza de carrera o sin margen de error. El buen juego está asegurado, pero lo que más le preocupa al técnico canario es no desconectar. “Vienes de un subidón, de hacer un partido muy importante y de mucho desgaste contra un equipo que te lleva al límite... Tenemos que saber que no podemos bajar de ahí. Ya hemos visto que nos ha costado sacar los partidos de casa. No podemos confiarnos ni creernos más de lo que somos. Los resultados han llegado por el trabajo”, avisaba Manuel Pablo en rueda de prensa.

No quiere despistes. La competitividad a la que te somete la Segunda federación y la igualdad que te puedes encontrar ante cualquier conjunto refrendan su mensaje. “A todos nos está costando sumar”, recalcaba.

Abegondo como aliado del Fabril para las últimas siete jornadas Más información

El vestuario conoce las consignas y también el premio al que opta gracias a su entrega diaria. No es momento de cambiar la estrategia, y menos ante una escuadra que busca apurar sus opciones de permanencia hasta el final. El Lealtad, a ocho puntos de la salvación, se juega la primera de las siete finales de aquí a la bandera a cuadros. La intensidad es un factor innegociable para los de Villaviciosa para llegar a su objetivo y, si los locales no son capaces de igualarla, caminarán por un sendero de piedra hasta el minuto noventa.

La penúltima posición que ocupa, podría ser un argumento para el jugador deportivista para relajarse. Sin embargo, los blanquinegros ya saben lo que es dar la campanada en sus enfrentamientos contra los máximos candidatos al ascenso. Ovetenses y segovianos sufrieron las consecuencias y pincharon.

La enfermería y las necesidades del primer equipo dejan a varios fabrilistas fuera de combate. En el apartado de lesionados, Jaime Garrido y Pablo Cortés son bajas seguras para el choque de hoy. Por otra parte, Samu Fernández, que reforzó ayer en número la defensa de Antonio Hidalgo pero solo desde el banquillo, finalmente podrá ser alineado con el Fabril tras haberse perdido la cita en Segovia para apoyar al Juvenil en el Anxo Carro. Sobre Bil Nsongo, ya no hay dudas. No me preguntéis, no existe ya para nosotros”, zanjó el preparador.

Con todo, el Fabril afronta la cita con lo que tiene (que es mucho), pero también con lo que ha construido durante toda la temporada. Un bloque sólido, reconocible en su estilo y con hambre. Abegondo dictará sentencia en un partido que no entiende de clasificaciones. Un grupo al que no le tiembla el pulso cuando hay algo en juego. Y ahora lo hay todo. Un paso más hacia un ascenso al que no le falta mucho para poder tocar con la punta de los dedos.