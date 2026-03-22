En directo | Sigue el Fabril - Lealtad Villaviciosa

El Fabril afronta la jornada 28 con la oportunidad idónea de dar un golpe sobre la mesa en el Grupo 1 de Segunda Federación. Después de conocer el pinchazo del Oviedo B ante el Valladolid Promesas (2-2), el filial blanquiazul busca aumentar a cuatro la distancia sobre los azulones. Para ello, tendrá que vencer esta tarde a un Lealtad Villaviciosa en apuros por mantener la categoría.