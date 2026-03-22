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Cantera

El Fabril resiste con uno menos ante el Lealtad y asesta otro golpe al liderato (3-1)

El filial deportivista superó al conjunto de Villaviciosa pese a la tempranera expulsión de Nájera y se distancia a cuatro puntos del Oviedo B

Dani Fernández
Dani Fernández
22/03/2026 19:12
Dipanda celebra uno de sus dos goles en la victoria ante la Lealtad
Dipanda celebra uno de sus dos goles en la victoria ante la Lealtad
Carlota Blanco
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Una jornada menos y dos puntos más de colchón. El Fabril superó por 3-1 al Lealtad en el Arsenio Iglesias gracias al doblete de Dipanda y un misil teledirigido de Mane que permitieron a los blanquiazules sobreponerse a la expulsión de Mario Nájera a los once minutos de partido. De esta manera, la escuadra herculina saca provecho por tercer fin de semana consecutivo de los pinchazos de un Oviedo Vetusta que comienza a desinflarse.

El filial deportivista salió al campo con el conocimiento de que un triunfo ante los de Villaviciosa podría suponer un paso de gigante en la carrera por el ascenso a Primera Federación. Los de El Requexón, inmersos en su peor racha de la temporada al haber sumado un único punto de los últimos nueve posibles, patinaron en los Anexos del José Zorrilla (2-2) y dejaron en bandeja a los de Manuel Pablo la posibilidad de distanciarse y, a falta ahora de seis partidos, jugar con red de seguridad.

El entrenador canario, ante la oportunidad de poner tierra de por medio respecto a su único perseguidor, agitó el once. Las bajas de Cortés y Garrido fueron subsanadas por Dani Estévez, que le aporta mucho al equipo ante rivales reactivos, y Domínguez, principal novedad junto a Héctor Areosa, situado en el otro extremo.

Unas modificaciones que hacían ganar calidad en espacios reducidos y que suponían sangre nueva para combatir la intensidad de un contrario abocado al abismo y con urgencia de reaccionar.

Tardaron diez minutos los visitantes en demostrar por qué ocupan puestos de descenso a Tercera Federación. Jesús Sánchez regaló el balón a Dipanda y le abrió la puerta del 1-0. El delantero camerunés caminó solo desde la línea divisoria hasta la zona de castigo y superó a un Junquera completamente vendido.

El Fabril se puso por delante, pero se complicó él solo la tarde. Mario Nájera, tras ser objeto de varias faltas en la misma jugada, perdió los papeles y vio la tarjeta roja tras encararse con Jaime Felgueroso. El mediapunta riojano abandonó el campo con cara de circunstancia y con plena consciencia del error de su calentón. Domínguez estuvo a punto de convertir en gol su lanzamiento de falta. Junquera respondió de manera fabulosa con una mano tan difícil de sacar que le dejó dolorido durante varios minutos.

El meta visitante abrió la veda del turno de paradas. Ríos cogió el testigo y se estiró para evitar el empate de una falta lateral botada por Yerpes de las que puede tocar cualquiera y hace esperar de pie hasta el último instante al portero. Una buena intervención a la que casi le da la vuelta al intentar controlar con el pie un tiro inocente desde la frontal. Quedó en un susto.

Los blanquinegros comenzaron a creer en sus opciones e incorporaron a su plan una intensidad desmedida que el colegiado castigó con tres amarillas antes de cumplirse la media hora. Ese contexto sonreía a los intereses de los asturianos y al Fabril le costó imponer su fútbol. Ese en el que domina y se siente cómodo.

Con el Lealtad encimando, Noé Carrillo giró el juego para después ingresar en el área en conducción y poner un centro raso que Dipanda tampoco perdonó. 2-0 y doblete del '18', aunque engañoso porque el Fabril no estuvo cómodo.

No cedieron en su empeño los de Jorge Fernández y se volvieron a meter de lleno en el partido al filo del descanso, a través de la pausa de Felgueroso y el acierto de Nacho Estrada, que finalizó la transición ofensiva golpeando al primer palo. 2-1 y otra vez en la pomada.

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A los locales les costaba asentarse en campo contrario a través del juego asociativo y Manuel Pablo introdujo en la reanudación la mejor herramienta posible para castigar los espacios que dejaba una Lealtad que descuidó siempre las vigilancias ofensivas. Cinco minutos le bastaron a Mane para marcar uno de los goles de la temporada y hacer que todos los presentes se llevasen las manos a la cabeza. Un cañonazo por toda la escuadra. Imparable para Junquera y para cualquiera.

La tranquilidad definitiva llegó en el 53. Felgueroso quiso ser protagonista de más y fue expulsado por doble amarilla al rematar a portería un centro con la mano. Un cierre de círculo (había recibido la primera al encararse con el expulsado Nájera) para volver a la igualdad numérica. La acción 'maradoniana' acabó con el Lealtad, que tiró la toalla y pagó caro todas sus equivocaciones.

Fabril 3-1 Lealtad Villaviciosa

Fabril: Hugo Ríos; Quique Teijo (Mario Hermo, m.66), Aarón Sánchez, Samu Fernández, Iker Vidal; Dani Estévez, Noé Carrillo (Papa Samsou, m.81); Domínguez (Enrique, m.66), Mario Nájera, Héctor Areosa (Mane, m.46); Dipanda (Iker Gil, m.73).

Lealtad Villaviciosa: Junquera, Samuel Yerpes, Jesús Sánchez, Ambroise Junior, Argüelles; Nicolas Blázquez, Marcos Blanco (Omar, m.73), Nacho Estrada (Samu Montes, m.59), Luisen; Enol (Saza, m.66), Jaime Felgueroso.

Goles: 1-0, m.10: Dipanda. 2-0, m.31: Dipanda. 2-1, m.45: Nacho Estrada. 3-1, m.50: Mane.

Árbitro: Miguel Gómez (C. cántabro). Amonestó a Noé Carrillo (m.23) y Mane (m.87); y a los visitantes Nicolás Blázquez (m.21), Marcos Blanco (m.27), Yerpes (m.47), Ambroise (m.68) y Omar (m.90+1). Mario Nájera fue expulsado con roja directa (m.11). Jaime Felgueroso, del Lealtad, por doble amarilla (m.11 y 54).

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