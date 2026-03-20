Manuel Pablo: "De Bil Nsongo no me preguntes, no existe para nosotros"

Manuel Pablo en el partido ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

"De Bil Nsongo no me preguntes, ya no existe para nosotros" bromea Manuel Pablo. La vida ha cambiado mucho para el camerunés. El delantero, tras marcar gol en Ceuta, apunta a su segunda titularidad con Antonio Hidalgo, mientras que el Fabril, ya acostumbrado a jugar sin él en las últimas jornadas, recibe la visita de un Lealtad (domingo, 17.00 horas) que apura sus opciones de mantener la categoría.

Punto meritorio en Segovia. "Estamos bien, aunque pendientes de la enfermería. Contentos con el punto que sacamos contra la Gimnástica Segoviana y con el partido que hicimos. Fuimos a poco a poco mejorando. Sabemos que cada partido es una lucha y este domingo nos viene un rival que está peleando por no descender. Le ganó a la Segoviana hace dos semanas y también al Oviedo Vetusta. Hay que intentar no confiarnos por la clasificación".

Lesionados. "Hemos perdido a Jaime Garrido y a Pablo Cortés. Hay algunos más tocados, pero esperamos que lleguen al fin de semana".

Sin confiarse. "Es lo que más me preocupa. Vienes de un subidón, de hacer un partido muy importante y de mucho desgaste contra un equipo que te lleva al límite... Tenemos que saber que no podemos bajar de ahí. Ya hemos visto que nos ha costado sacar los partidos de casa. No podemos confiarnos ni creernos más de lo que somos. Los resultados han llegado por el trabajo".

Pendientes de Samu. "No hemos hablado de ese tema, pero sabía que iba a ir con el primer equipo. Es lo que ha sucedido en otros momentos. Si no participa, podrá hacerlo con nosotros. De Bil no me preguntéis, no existe ya para nosotros (se ríe)".

Del Juvenil a Riazor. "Tenía esa posibilidad, de jugar una competición muy bonita para ellos. El Juvenil tenía alguna duda en esa posición y tenía que ir. Nosotros arreglamos con Quique Teijo, que ya había actuado de central".