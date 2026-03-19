Abegondo como aliado del Fabril para las últimas siete jornadas

Los jugadores del Fabril celebran uno de los goles en la victoria ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

La cosa ya va de finales. La presión de jugar cada jornada como si fuese la última empieza a entrar en los vestuarios de aquellos equipos que se juegan la vida. Unos, para salvar la categoría; otros, para lograr un ascenso. Como es el caso del Deportivo, tanto del primer equipo como del Fabril. Y mientras a la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo todavía le quedan doce partidos para tratar de lograr la promoción, la de Manuel Pablo tan solo tiene que sortear siete.

En esa pugna por la única plaza que permite coger el atajo hacia Primera Federación está también el Oviedo Vetusta. El conjunto comandado por Roberto Aguirre está a solo dos puntos del filial blanquiazul. A pesar de su condición de recién ascendido, el equipo azulón lo tiene claro: el objetivo es jugar en Primera Federación en la próxima campaña. O al menos así lo refleja la clasificación.

El que parece haberse descolgado un poco más en la carrera por el primer puesto es la Gimnástica Segoviana, tercera con siete puntos de desventaja sobre el liderato. La igualdad de la competición no permite dejar de pensar en el conjunto segoviano como candidato, pero el ritmo tanto de Fabril como de Oviedo Vetusta complica seriamente sus opciones.

Al Fabril le sonríen sus rivales por el ascenso directo Más información

Más en casa que fuera

Si algo ha demostrado el filial deportivista en este 2026 ha sido solidez en su propio feudo. Abegondo se ha convertido en un terreno inexpugnable. Tanto que ningún rival ha logrado llevarse puntos. Ni uno. El Fabril ha sumado quince de quince posibles bajo el calor de su afición en lo que va de año. En toda la temporada, solo dos equipos han sido capaces de ganar en el Arsenio Iglesias –Oviedo B y Gimnástica Segoviana– y otros dos, de empatar –Bergantiños y Marino de Luanco–. Unos números que convierten al filial coruñés en el segundo mejor local en lo que va de curso, solo por detrás de la Gimnástica Segoviana.

Es precisamente Abegondo el mayor aliado del Fabril de cara a la consecución del primer puesto y, por ende, del ascenso. De las siete jornadas ya calificadas como finales, el conjunto entrenado por Manuel Pablo disputará cuatro como local: contra el Lealtad Villaviciosa (28), Atlético Astorga (29), UD Ourense (31) y Valladolid B (33). De forma que los blanquiazules solo tienen que afrontar tres viajes más: Burgos B (30), Salamanca (32) y Real Ávila (34), ante el que cerrarán la competición.

Mientras, el Oviedo Vetusta seguirá el camino a la inversa: solo tres encuentros en su feudo y otros cuatro como visitante. Su próximo partido será lejos de El Requexón, en Valladolid, ante el filial pucelano. Al igual que el siguiente, en el que tendrá que viajar a Cantabria para medirse al segundo equipo del Racing de Santander. No volverá a jugar como local hasta la jornada 30, cuando recibe la visita de un Numancia que se quiere aferrar al tren del playoff. Volverá a ejercer de visitante ante el Marino de Luanco para después recibir al Bergantiños.

Calendario del Fabril y del Oviedo Vetusta en las siete jornadas restantes

Duelo clave

El Fabril se quitó de encima el pasado sábado el único duelo directo que le quedaba por delante. Lo hizo además con un empate meritorio que terminó siendo más producente después del pinchazo del Oviedo B contra el Real Ávila. Sin embargo, el filial carbayón tiene que afrontar todavía un duelo que puede convertirse en el encargado de decantar la balanza.

En la penúltima fecha liguera, el equipo dirigido por Roberto Aguirre visitará el único campo en el que nadie ha logrado vencer como visitante, el de la Gimnástica Segoviana. La Albuera se ha convertido en ese feudo al que nadie quiere visitar. Y en esta recta final, se puede erigir también como el aliado ideal para un Fabril que sueña con estar en Primera Federación en el próximo ejercicio.

El Oviedo Vetusta cerrará la competición regular en El Requexón ante uno de esos equipos que, en los tramos finales de temporada, se convierten en peligrosos: un Langreo necesitado de puntos para salir de los puestos de descenso.