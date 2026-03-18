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Cantera

Mauro Valeiro y España sub-17, más cerca de la fase final del Europeo

El deportivista ha participado en las dos victorias del combinado nacional

Bea Arrizado
Bea Arrizado
18/03/2026 20:06
Mauro Valeiro en el encuentro ante Irlanda del Norte
Mauro Valeiro en el encuentro ante Irlanda del Norte
RFEF
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La selección española sub-17, con el deportivista Mauro Valeiro en sus filas, no levanta el pie del acelerador. El combinado dirigido por Sergio García se encuentra disputando la Ronda 2 del Europeo con el objetivo de entrar en la fase final. 

En el primer encuentro, España venció a Irlanda del Norte (2-0) y Valeiro partió como titular y jugó 73 minutos; en el segundo, disputado esta tarde, la selección española arrasó a Escocia (3-0). El extremo deportivista salió desde el banquillo en el minuto 81.

La última cita para el equipo comandado por Sergio García será el próximo sábado 21, ante Turquía, con el objetivo de mantener el liderato.

Mauro Valeiro se perdió la Copa del Rey Juvenil por la citación con España. Y lo cierto es que tanto Miguel Figueira como sus compañeros, echaron de menos sus prestaciones en la semifinal ante el Barcelona.

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Nunca se sabrá lo que hubiese cambiado si Valeiro estuviese presente en el Anxo Carro. Lo que sí es seguro es que con él, el técnico de Mazaricos hubiese tenido una baza importante en la parcela ofensiva.

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