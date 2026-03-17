Guille Pastoriza eleva las opciones en el lateral derecho del Fabril

Guille Pastoriza en el encuentro ante el Rayo Vallecano de Copa del Rey Juvenil Quintana

El fin de semana terminó con final feliz para el Fabril. El empate frente a la Gimnástica Segoviana (0-0) acabó siendo aún mejor después de conocer la derrota del Oviedo Vetusta a manos del Real Ávila (0-2), pues el filial deportivista pudo no solo mantener el liderato, sino aumentar la distancia a dos puntos. No obstante, no fue esa la única nota positiva de la jornada, por lo menos no a nivel de grupo. Porque sobre el verde de La Albuera, Manuel Pablo propició un nuevo debut de un juvenil con el filial: el de Guille Pastoriza (A Coruña, 2008).

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El lateral derecho se ha consagrado como indiscutible en el equipo dirigido por Miguel Figueira. Tanto que acumula 2.138 minutos en 25 partidos en lo que va de campaña.

El coruñés no pudo estar con el Juvenil A para disputar la semifinal de la Copa del Rey ante el Barcelona –que acabó con derrota deportivista– por sanción. Vio la doble amarilla en la ronda previa –en la que el Dépor eliminó al Tenerife– y el técnico de Mazaricos tuvo que recurrir a Pablo García, habitual con el Fabril, para suplir su baja. Su sanción, que a priori podía suponer un problema, terminó desencadenando su debut con el filial deportivista.

Ante la baja de Samu, fuera de la lista del filial después de jugar los 120 minutos en el duelo contra el Barcelona, Manuel Pablo tuvo que echar mano, una vez más, de la polivalencia de Quique Teijo. Tampoco estaba Pablo García para ubicarse en el lateral derecho, así que el técnico grancanario escogió a Mario Hermo, que disputó 84 minutos. En su lugar entró el único recambio natural que había en el banquillo: Guille Pastoriza.

Un estreno corto

No tuvo demasiado tiempo para demostrar las muchas cualidades que atesora a pesar de ser todavía juvenil de segundo año. Apenas seis minutos. Pero dejó claro que es un jugador al que Manuel Pablo puede recurrir con seguridad siempre que lo necesite.

Pastoriza es de esos laterales que aportan recorrido constante merced a su potencia física. No obstante, una de sus mayores virtudes es la conducción, esa que utiliza para romper líneas con una facilidad impropia de su edad. Además, su rapidez le permite ser un jugador difícil de superar en el uno contra uno defensivo.

El coruñés se convirtió en el octavo jugador en estrenarse con la elástica del filial blanquiazul en lo que va de temporada. Antes que él fueron Rubén Fernández –ahora jugador del Valencia juvenil–, Pablo Cortés –fichaje de verano–, Héctor Areosa, Malick Ndiaye, Iker Gil, Hugo Torres y su compañero en el Juvenil A, aunque habitual en el flanco izquierdo, Xabi Campos.

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Alternativas

Con su debut, Manuel Pablo suma un lateral derecho más a la lista de opciones. Guille Pastoriza se une así a Quique Teijo, Pablo García y Mario Hermo.

Los cuatro, todos ellos de corte distinto, aportan ahora una polivalencia a la posición de la que pocos equipos en Segunda Federación pueden presumir. Mientras que Teijo se convierte jornada tras jornada en ese seguro defensivo al que muchos aspiran, Pablo García hace valer su potencia a la hora de incorporarse en ataque. Por su parte, Hermo demuestra capacidad para cumplir con creces cada vez que tiene la oportunidad.

A ellos se une ahora un Guille Pastoriza que todavía tiene mucho camino por delante. El futbolista criado en Abegondo continúa quemando etapas con paso firme. Y aunque su presencia continuada con el Fabril no está asegurada, derribar la puerta es la primera meta que todos los juveniles quieren atravesar. Él ya lo ha hecho.