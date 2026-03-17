Al Fabril le sonríen sus rivales por el ascenso directo

Teijo conduce el esférico en un encuentro de la presente campaña Patricia G. Fraga

La suerte, en el mundo del fútbol, puede ser un factor influyente. Pero nunca determinante. Y menos en una competición en la que prima la regularidad por encima de todo, como puede ser una liga de 34 partidos. Por eso, el liderato sostenido durante 17 jornadas del Fabril de las 27 que se han jugado hasta ahora en Segunda Federación no puede achacarse a la fortuna, sino a una fiabilidad constante.

Sin embargo, han sido doce los pinchazos del filial deportivista. Aun así, el conjunto dirigido por Manuel Pablo no ha visto comprometido el primer puesto. Al menos no demasiado. Y eso se debe a que la competición le ha sonreído en varios tramos de la temporada. O mejor dicho, sus rivales.

Este fin de semana pasado, el Fabril volvió a comprobar que, aunque en la pelea por el ascenso no hay regalos, cada traspiés suyo parece ir acompañado de un guiño inesperado de sus adversarios más directos. Cuando el equipo coruñés deja escapar puntos, tanto el Oviedo B como la Gimnástica Segoviana tampoco logran aprovechar la oportunidad para distanciarse.

El Fabril, que cosechó su quinto empate consecutivo lejos de Abegondo, vio cómo solo un día más tarde el Oviedo B perdía la oportunidad de arrebatarle el liderato. El conjunto carbayón cayó ante el Real Ávila (0-2) con el filial blanquiazul como gran beneficiado. Pasó de poder perder el primer puesto a ampliar su distancia a dos puntos con respecto al Vetusta.

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No fue la única vez que sus principales adversarios por hacerse con el único puesto que tiene como premio el ascenso directo a Primera Federación le hicieron un favor. La primera llegó en la séptima fecha liguera, cuando el Fabril tropezó en su visita al Lealtad Villaviciosa (0-0) y el Oviedo B hizo lo propio contra el Marino (1-1).

Beneficiado

Hubo fines de semana redondos a pesar de que el equipo dirigido por Manuel Pablo no ingresase los tres puntos en sus arcas: la jornada 9, en la que el filial coruñés perdió contra la UD Ourense (2-1) y no salió malparado del todo merced a los empates de Oviedo Vetusta y Gimnástica Segoviana, frente a Rayo Cantabria y Burgos B respectivamente.

En otros, no solo celebró los tropiezos de sus contrincantes directos, sino que salió beneficiado a pesar de dejarse puntos por el camino. Como en la decimocuarta fecha liguera, cuando después de firmar un empate contra el Marino de Luanco (0-0), el filial azulón cayó ante el Lealtad Villaviciosa (1-2) y la Segoviana perdió en As Eiroas (3-1).

La última jornada volvió a reflejar esa dinámica caprichosa. El Fabril no pudo dar el paso al frente que buscaba ante un rival directo, pero su perseguidor más inmediato tampoco encontró el camino hacia el triunfo. Una coincidencia que mantiene la clasificación comprimida y el pulso por el liderato intacto.

Sea como sea, el filial blanquiazul continúa dependiendo de sí mismo y de su rendimiento sobre el césped para conseguir el billete directo hacia Primera Federación. Porque, a estas alturas del campeonato, ningún equipo ocupa la zona noble de la clasificación solo por casualidad.