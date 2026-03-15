La derrota del Oviedo B hace más líder al Fabril

Jugadores del Fabril celebran uno de los goles ante el Numancia Quintana

Después del empate del Fabril en el feudo de la Gimnástica Segoviana (0-0), el filial deportivista tenía que esperar a esta mañana para saber si el liderato seguiría en su poder. El Oviedo B, su perseguidor inmediato en la clasificación, tenía la oportunidad de arrebatarle el primer puesto. Aunque para ello debía ganar al Real Ávila en El Requexón.

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El filial carbayón no cumplió y cayó en su propio feudo (0-2). El conjunto abulense, que llegó a tierras asturianas con la intención de acercarse a los puestos de playoff, le amargó la fiesta al equipo dirigido por Roberto Aguirre. A la media hora de juego, el Ávila se adelantó en el electrónico por medio de Runy. Vitolo, ya en la segunda mitad, amplió la ventaja y puso el 0-2 definitivo.

Si empatar en La Albuera ya era un buen resultado para el Fabril, después de la derrota azulona, lo es todavía más. Porque el filial herculino no solo mantiene el liderato, sino que amplía su ventaja con respecto a sus rivales en la carrera por el ascenso.

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Ahora, el conjunto dirigido por Manuel Pablo mantiene un colchón de dos puntos con respecto al Oviedo Vetusta y de siete con la Gimnástica Segoviana. En juego quedan siete jornadas, o lo que es lo mismo, 21 puntos. El Fabril ya se ha quitado de encima sus duelos directos; mientras, el conjunto asturiano todavía tiene que medirse a la Gimnástica en la penúltima jornada.