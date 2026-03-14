La previa | Visita del Fabril a un feudo que todavía no ha sido asaltado

Nájera en el Fabril-Gimnástica Segoviana Patricia G. Fraga

Tras recuperar el liderato el pasado fin de semana, el Fabril tiene ahora la tarea de no soltarlo hasta que la competición regular baje su telón. Para que eso ocurra, todavía quedan ocho partidos por disputar, de forma que el filial deportivista deberá sortear ocho piedras en el camino para cruzar la meta el primero. De cerca le sigue un Oviedo B que comparte objetivo: militar la próxima campaña en Primera Federación. Y un poco más rezagado, aunque con las mismas ganas de ascender, está la Gimnástica Segoviana, su rival de esta tarde (19.00 horas). El conjunto dirigido por Joaquín Gómez no puede fallar si quiere unirse de nuevo a la cabeza de carrera. De hecho, si el Fabril logra salir con los tres puntos del Municipal La Albuera, abriría una brecha de diez puntos con respecto a la Gimnástica.

El reto será mayúsculo. Manuel Pablo lo tiene claro: "Quedan muchos partidos difíciles, pero por la entidad del rival, este puede ser más competido que otros". Hay mucho en juego para ambos en un duelo que tiene como añadido la comodidad de un equipo y otro al jugar como local o visitante. En el caso del conjunto segoviano, todavía no sabe lo que es perder bajo el calor de su gente. De los trece partidos que disputó en su feudo, ocho se saldaron con victoria local y cinco con empate. Cero derrotas, una estadística que los blanquiazules buscarán romper. Sobre todo por la necesidad de volver a ganar lejos de Abegondo, donde ya acumulan cuatro empates consecutivos.

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Manuel Pablo tendrá que hacer malabares para elaborar el once inicial. No podrá contar con Domínguez, que cumplirá sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla contra el Rayo Cantabria el pasado fin de semana. Tampoco con Manu Ferreiro, ya intervenido quirúrgicamente de la rotura en el tendón proximal del isquiotibial, ni con Vilela.

A sus bajas se une el cansancio evidente de dos jugadores que se pusieron al límite hace apenas dos días. Pablo García y Samu Fernández se convirtieron en los refuerzos de lujo del Juvenil A en la semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona. El lateral, que marcó, disputó 75 minutos y terminó pidiendo el cambio por la carga física del partido; el central de Narón jugó el encuentro completo, prórroga incluida, con el desgaste que eso implica: "Creo que lo de Pablo fue de la tensión competitiva que tienes en esas situaciones. Hubo mucho desgaste, también mentalmente".

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Las claves

El filial deportivista tiene muchos clavos a los que agarrarse. Tanto para llevarse los tres puntos de La Albuera como para ascender a Primera Federación. Así lo dicen unos números que le erigen como el equipo más goleador del Grupo 1 merced a 43 tantos –empatado con el Oviedo Vetusta–, pero también como el menos goleado, con solo 17 dianas encajadas en 26 encuentros. No obstante, el técnico blanquiazul es consciente de la igualdad de la categoría y del esfuerzo que hay que realizar para ganar cada partido: "Vamos a tener que estar muy conectados, no cometer errores. A todos los equipos les está costando ganar. A ellos, al Oviedo, a nosotros... Vamos a intentar ser lo que siempre somos, protagonistas, intentar tener el control nosotros".

La bola está en el tejado del Fabril. Un triunfo supondría alejarse de un Oviedo Vetusta que le respira en la nuca a los blanquiazules. De estar a solo un punto a ampliar la distancia a los cuatro. Al menos de forma momentánea. Porque mañana a las 12.00 horas, ante el Real Ávila, el filial carbayón tendrá la oportunidad de volver a recortar distancias.

Con el paso de las jornadas, el margen de error cada vez es menor. El ascenso del Fabril pasa por reducir los tropiezos al mínimo y, por lo pronto, salir ileso de La Albuera.