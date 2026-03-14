La crónica | Un serio Fabril suma un punto en el campo más complicado

Mane en un encuentro de la presente temporada Quintana

ADG. Víctor Martín Calera.

Quinto empate seguido a domicilio de un Fabril que, al menos, y con la posibilidad de perder el liderato en esta jornada a expensas del resultado que obtenga este domingo el Vetusta, mantiene el colchón de siete puntos sobre la Gimnástica Segoviana. Aunque el filial del conjunto herculino supo asentarse en el partido con el pasar de los minutos, los pupilos de Manuel Pablo carecieron de la precisión necesaria en los últimos metros para poder dar un golpe sobre la mesa en la lucha por el ascenso.

En los compases iniciales del choque, en el que ningún contendiente impuso con claridad su estilo de juego, Enrique tuvo que descender su posición y aproximarse a los centrales en la defensa del área para desviar a córner un peligroso disparo de Marc Tenas. A la salida de ese saque de esquina, el segundo del encuentro y el primero a favor de la Segoviana, Silva remató de cabeza por encima del larguero.

Al Fabril le costó empezar a generar peligro, mientras que, al mismo tiempo, en terreno propio ofrecía alguna que otra facilidad evitable para que la Gimnástica se acercase al gol a partir de su potencial en las acciones a balón parado. Una falta lateral, escorada a la banda derecha, ejecutada por Llorente, se dirigió al segundo palo. Por ese espacio de remate, con los pupilos de Manuel Pablo aferrados a que el envío terminase de pasearse, emergió la figura de Silva, quien, en plancha, estrelló su cabezazo en la parte exterior del poste.

Hubo que superar el ecuador del primer acto para que el Fabril dispusiera de su primera ocasión. La jugada estuvo comandada por Fabi, novedad en el once titular y que como segoviano vivió un encuentro especial. El extremo zurdo, partiendo desde la banda derecha, condujo la pelota hacia dentro, realizó una pared con Noé en el balcón del área y abrió el juego hacia la posición de Mane. El atacante senegalés recibió la pelota en el pico del área y no se lo pensó dos veces. Tras controlar el esférico, efectuó un potente zurdazo que a punto estuvo de colarse por la escuadra derecha.

En el epílogo de la primera parte, Quique saltó hacia delante en la presión y anticipó el pase rival en campo contrario. El defensor coruñés se asoció a pocos toques con Fabi por el costado izquierdo y, antes de pisar la línea de fondo, dio un pase de la muerte que Nájera, atacando el primer poste, estuvo a escasos centímetros de empujar al fondo de las redes. El mediapunta logroñés, empeñado en anotar su decimotercer tanto del curso, lo volvió a intentar en el último suspiro del primer acto a través de un disparo frontal y de media distancia que Carmona detuvo en dos tiempos.

Faltó precisión

El césped natural de La Albuera ganó en velocidad gracias a la lluvia que hizo acto de presencia desde el inicio de la segunda parte. Esta circunstancia pareció beneficiar al Fabril, pues los pupilos de Manuel Pablo volvieron con mejores sensaciones de los vestuarios. Noé rompió líneas a través de la conducción interior y entregó un pase profundo hacia la caída a la banda derecha de Dipanda, que rápidamente buscó el envío raso a la zona central del área. Con todo a favor para materializar el 0-1, Nájera, a la altura del punto de penalti, no le pegó de lleno a la pelota y se le escapó una inmejorable oportunidad para marcar.

Nuevamente, el cuadro herculino, sin ningún temor a la hora de asumir riesgos en el feudo del mejor local del grupo, recuperó la pelota en terreno contrario y finalizó el contragolpe con inmediatez. Enrique, perfilado de inmejorable manera en el disparo hacia su pierna izquierda, sacó un latigazo desde fuera del área que se marchó rozando el larguero. Después de ese tiro del mediocentro gaditano, el choque retomó la férrea igualdad táctica imperante en el centro del campo.

Ya en el tramo final del encuentro, Pablo Cortés, que había entrado al partido desde el banquillo, se quedó solo ante el guardameta local tras recoger un rechace dentro del área. Sin embargo, y a pesar de disponer del tiempo necesario para orientarse hacia su pierna buena, el disparo con la parte interior de la bota izquierda del extremo zaragozano se marchó alto. Niang, en sus primeros minutos como futbolista del Fabril, protagonizó la última ocasión reseñable del choque con un potente lanzamiento que se estrelló en el lateral izquierdo de la red de la portería local.