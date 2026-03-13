Manuel Pablo: "Quedan muchos partidos, pero por la entidad del rival será de los más competidos"

Manuel Pablo en el partido ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

El Fabril buscará defender este sábado a las 19.00 horas su liderato en uno de los partidos más exigentes de aquí a final de temporada. La Gimnástica Segoviana, tercer clasificado y mejor local de la categoría, intentará no decir adiós al ascenso directo para acercarse a los de Abegondo. "Es uno de los grandes rivales, de los que siempre hablamos de que está hecho para subir", confesó Manuel Pablo. Asimismo, el técnico canario también analizó la derrota del Juvenil ante el Barcelona y puso en valor el trabajo que se está realizando en Abegondo "desde hace ya unos cuantos años".

Partido del juvenil. “Estuvimos allí. Creo que fue un partido muy competido, donde a lo mejor el Barça tenía más el control de la pelota, pero las ocasiones las tuvo muchas el Dépor. Hubo mucho desgaste y no estuvimos acertados en las situaciones de área. Se escapó el partido por ahí un poco. Compitieron muy bien, como vienen haciendo normalmente. Siempre dio la cara, siempre parecía que podía llevarse el partido, estaba muy igualado, y bueno, fue una pena no poder llegar a la final".

Papel de Samu Fernández y Pablo García. “Contento por los dos. Estas competiciones son muy bonitas para los jugadores, para los entrenadores… tenían muchas ganas, mucha tensión, yo creo que lo de Pablo igual, lo de los gemelos es de esa tensión competitiva que tienes en estas situaciones. Al final hubo mucho desgaste, pero yo creo que mentalmente también. Pablo estuvo en el equipo titular en el último partido, y seguramente esté teniendo menos continuidad a lo mejor de lo que pensábamos. Tiene mucha competencia, está Quique, está Mario Hermo, y hay situaciones donde hay jugadores para tres puestos. Es difícil y al final me toca elegir. Me alegro de que tuviera ese subidón también por la situación del gol”.

Gimnástica Segoviana. “Es uno de los grandes rivales, de los que siempre hablamos de que está para estar ahí arriba, hecho para subir. Compiten muy bien y tienen muy buenos jugadores con mucho ritmo, nos va a exigir mucho. Vamos a tener que estar muy conectados en el partido, no cometer errores. A partir de ahí, lo estamos viendo, a todos los equipos les cuesta ganar fuera de casa les está costando ganar, les está costando a ellos, al Oviedo, a nosotros… quedan muchos partidos todavía difíciles, pero está claro que por la entidad del rival puede ser más competido que a lo mejor otros. Vamos a intentar ser lo que siempre somos, protagonistas. Intentar tener el control nosotros".

Los goles en el añadido. “Lo veo como algo que queremos y en lo que creemos. Intentamos meter mucho ritmo a los partidos y al final los equipos acaban un poco metidos en su campo. Es consecuencia un poco de lo que hacemos durante los 90 minutos, ese desgaste que les podemos hacer durante el partido. Podríamos haber tenido ese gol antes, pero está llegando ahí porque metemos mucha intensidad e intentamos acabar siempre de la misma forma”.

El trabajo de Abegondo. “Llevamos ya unos cuantos años. Yo creo que el punto de inflexión fue aquel campeonato del juvenil. A partir de ahí yo creo que se ha subido el nivel. Nos lo creímos un poco y que podíamos competir hasta ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Ser muy competitivos en todas las categorías, de estar entre los mejores e intentarles dar a los jugadores las mejores herramientas, y también exigirles, que crean, que tengan capacidad para intentar ir superando etapas”.